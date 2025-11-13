Prima pagină » Știri politice » „Discuțiile nu au condus la nicio soluție agreată de toți participanții, deși Justiția a manifestat deschidere”, anunță CSM după întâlnirea de la Cotroceni cu Nicușor Dan, Ilie Bolojan și liderii coaliției

„Discuțiile nu au condus la nicio soluție agreată de toți participanții, deși Justiția a manifestat deschidere”, anunță CSM după întâlnirea de la Cotroceni cu Nicușor Dan, Ilie Bolojan și liderii coaliției

13 nov. 2025, 17:47, Știri politice
„Discuțiile nu au condus la nicio soluție agreată de toți participanții, deși Justiția a manifestat deschidere”, anunță CSM după întâlnirea de la Cotroceni cu Nicușor Dan, Ilie Bolojan și liderii coaliției

Întâlnirea de ieri de la Cotroceni dintre președinte, liderii partidelor și magistrați s-a dovedit a fi o pierdere de timp. 3 ore de discuții pe reforma pensiilor magistraților, fără vreun consens. Acum, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) iese și confirmă: „Discuțiile nu au condus la nicio soluție agreată de toți participanții, deși Justiția a manifestat deschidere”, se arată în comunicatul CSM.

Magistrații spun că sunt deschiși la soluții echilibrate și nu cer pensii mai mari decât veniturile de dinainte de pensionare, ba chiar vor o abordare similară cu a celorlalți beneficiari.

Reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii au propus ca și pentru magistrați, ale căror pensii reprezintă doar 8,35% din cuantumul total al pensiilor de serviciu, să fie stabilită o soluție identică celei reglementate în cazul tuturor celorlalți beneficiari ai acestei categorii de pensii, soluție care ar conduce la acordarea unei pensii nete mai mici decât ultimul venit net din timpul activității. Abordarea autorității judecătorești a fost și rămâne rațională, astfel încât nu s-a pus problema solicitării unei reglementări care să conducă la o pensie mai mare decât venitul, situație pe care de altfel chiar Consiliul Superior al Magistraturii a criticat-o în mai multe rânduri și care a fost corectată deja prin adoptarea Legii nr. 282/2023”, scrie CSM.

În privința PNRR, magistrații au reamintit că Bruxelles-ul deja a zis că România și-a îndeplinit obligațiile privind pensiile speciale, deci nu e cazul să se mai revină asupra lor.

În ceea ce privește condiționalitatea din PNRR referitoare la pensiile de serviciu, reprezentanții sistemului judiciar au reiterat că îndeplinirea jalonului 215 nu depinde de modificarea regimului actual privind condițiile de pensionare a magistraților. În acest sens, modificările substanțiale operate sub acest aspect prin Legea nr. 282/2023 au fost deja evaluate pozitiv de Comisia Europeană care, prin evaluarea preliminară din data de 15 octombrie 2024, a considerat că acest jalon este îndeplinit. Așa cum rezultă din scrisoarea Comisiei Europene din data de 25 martie 2025, redeschiderea evaluării pe acest jalon nu a fost determinată de aspecte privind condițiile de pensionare a magistraților, ci de invalidarea de către Curtea Constituțională a soluției fiscale referitoare la impozitarea progresivă a tuturor pensiilor

La discuțiile de miercuri pe reforma pensiilor magistraților au participat din partea Justiției următorii: Elena Costache (președintele CSM), Claudiu Sandu (vicepreședintele CSM), Lia Savonea (președintele ÎCCJ), Roxana Momeu (secretar de stat în ministerul Justiției).

RECOMANDAREA AUTORULUI

Nicio decizie pe pensiile magistraților, după discuțiile de 3 ore de la Cotroceni. Bolojan și Gheorghiu s-au contrat cu magistrații – SURSE

Gândul publică, în exclusivitate, plângerea penală a Justiției împotriva vicepremierului lui Bolojan. CSM a denunțat-o pe Oana Gheorghiu la Parchetul General pentru incitare la violență, ură și discriminare împotriva magistraților

Citește și

APĂRARE MESAJUL ambasadorului SUA la NATO, în cadrul vizitei în România, după retragerea trupelor americane. Complezență sau realitate?
17:01
MESAJUL ambasadorului SUA la NATO, în cadrul vizitei în România, după retragerea trupelor americane. Complezență sau realitate?
EXCLUSIV Nicușor Dan și-a mutat „omul cu țevile din București” de la Primărie la Cotroceni. Șerban Iftime a avut în 2022 contracte de 150 de milioane de euro cu Primăria condusă de actualul președinte. Firma lui Iftime Jr. și-a mărit profitul de 40 de ori în 4 ani
16:35
Nicușor Dan și-a mutat „omul cu țevile din București” de la Primărie la Cotroceni. Șerban Iftime a avut în 2022 contracte de 150 de milioane de euro cu Primăria condusă de actualul președinte. Firma lui Iftime Jr. și-a mărit profitul de 40 de ori în 4 ani
POLITICĂ Dosarul lui Liviu Dragnea cu vizita la Trump, clasat de DNA: „Fapta nu există”
15:59
Dosarul lui Liviu Dragnea cu vizita la Trump, clasat de DNA: „Fapta nu există”
POLITICĂ Sorin Grindeanu: „România este principalul avocat al aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană”
15:36
Sorin Grindeanu: „România este principalul avocat al aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană”
POLITICĂ Nicuşor Dan: „Peste 5.000 de militari români și din alte 9 state aliate NATO. Consolidăm postura de descurajare și apărare la Marea Neagră”
14:23
Nicuşor Dan: „Peste 5.000 de militari români și din alte 9 state aliate NATO. Consolidăm postura de descurajare și apărare la Marea Neagră”
FLASH NEWS Alexandru Munteanu, premierul Republicii Moldova, la Palatul Victoria: „Altădată se puneau garduri de fier între noi, azi ne construim punți trainice”
13:57
Alexandru Munteanu, premierul Republicii Moldova, la Palatul Victoria: „Altădată se puneau garduri de fier între noi, azi ne construim punți trainice”
Mediafax
Legătura periculoasă dintre poluare și infarct, confirmată de cercetători
Digi24
Vladimir Putin pregătește o invazie pe scară largă în Europa în 2029-2030, avertizează Volodimir Zelenski
Cancan.ro
Atac dur la Alexandra Velniciuc, după moartea lui Horia Moculescu: 'Degeaba ești frumoasă la chip, dacă sufletul nu...
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Descoperire ADN: Hitler ar fi avut Sindromul Kallmann. Ce este și cum afectează dezvoltarea sexuală
Mediafax
Ce pot face românii care rămân fără casă în urma unei explozii? „Demolarea unui bloc nu înseamnă automat pierderea definitivă a investiției”. Sfaturile avocaților
Click
Nu-l iartă nici după moarte?! Mariana Moculescu refuză să meargă la înmormântarea fostului soț! Unde și când va fi înmormântat maestrul?
Digi24
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni într-o localitate exclusivistă, apoi a fugit lângă Napoli
Cancan.ro
MAI a oprit filmările producției lui Pavel Bartoș în Oradea. DECIZIA luată după investiția de 1,5 milioane €: 'Am venit și cu bani de acasă'
Ce se întâmplă doctore
De ce boală RARĂ suferea Horia Moculescu? L-a chinuit în ultimii 17 ani: „Mă chinuiește cu o durere permanentă”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Lista neagră a mașinilor SH: Care sunt cele mai periculoase și stricăcioase mașini la mâna a doua
Descopera.ro
Ce a detectat Telescopul Webb în atmosfera unei planete îndepărtate?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ospătar, eu am cerut o friptură de porc cu os…
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit o substanță chimică în creier legată de traumă și depresie
CONTROVERSĂ Scandal între PRO-TV și CNA, după DEZVĂLUIREA Gândul despre publicitatea politică din Las Fierbinți. CNA: „Să nu credeți că nu ne-am prins”/ PRO-TV: „Este ficțiune”
19:15
Scandal între PRO-TV și CNA, după DEZVĂLUIREA Gândul despre publicitatea politică din Las Fierbinți. CNA: „Să nu credeți că nu ne-am prins”/ PRO-TV: „Este ficțiune”
JUSTIȚIE „Stegarul Dac” a fost eliberat din penitenciarul Giurgiu. Îi este INTERZIS să mai participe proteste și trebuie să poarte brățară de monitorizare
19:08
„Stegarul Dac” a fost eliberat din penitenciarul Giurgiu. Îi este INTERZIS să mai participe proteste și trebuie să poarte brățară de monitorizare
ACTUALITATE La câte puncte de penalizare rămâi fără permis în 2025. Ce abateri te pot lăsa pieton chiar și 90 de zile
19:04
La câte puncte de penalizare rămâi fără permis în 2025. Ce abateri te pot lăsa pieton chiar și 90 de zile
ECONOMIE Noi scumpiri la polițele RCA. Șoferii din București și Ilfov ar putea plăti și cu 1.000 de lei mai mult
18:54
Noi scumpiri la polițele RCA. Șoferii din București și Ilfov ar putea plăti și cu 1.000 de lei mai mult
INEDIT Premieră. Zile libere pentru DOLIUL celui mai bun prieten
18:50
Premieră. Zile libere pentru DOLIUL celui mai bun prieten
VIDEO Ciprian Ciucu, acuzații grave la adresa fostului primar al Capitalei: ”Am așteptat 2 ani să semneze Nicușor Dan un PUZ. Am pierdut banii”
18:36
Ciprian Ciucu, acuzații grave la adresa fostului primar al Capitalei: ”Am așteptat 2 ani să semneze Nicușor Dan un PUZ. Am pierdut banii”