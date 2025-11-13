Întâlnirea de ieri de la Cotroceni dintre președinte, liderii partidelor și magistrați s-a dovedit a fi o pierdere de timp. 3 ore de discuții pe reforma pensiilor magistraților, fără vreun consens. Acum, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) iese și confirmă: „Discuțiile nu au condus la nicio soluție agreată de toți participanții, deși Justiția a manifestat deschidere”, se arată în comunicatul CSM.

Magistrații spun că sunt deschiși la soluții echilibrate și nu cer pensii mai mari decât veniturile de dinainte de pensionare, ba chiar vor o abordare similară cu a celorlalți beneficiari.

„Reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii au propus ca și pentru magistrați, ale căror pensii reprezintă doar 8,35% din cuantumul total al pensiilor de serviciu, să fie stabilită o soluție identică celei reglementate în cazul tuturor celorlalți beneficiari ai acestei categorii de pensii, soluție care ar conduce la acordarea unei pensii nete mai mici decât ultimul venit net din timpul activității. Abordarea autorității judecătorești a fost și rămâne rațională, astfel încât nu s-a pus problema solicitării unei reglementări care să conducă la o pensie mai mare decât venitul, situație pe care de altfel chiar Consiliul Superior al Magistraturii a criticat-o în mai multe rânduri și care a fost corectată deja prin adoptarea Legii nr. 282/2023”, scrie CSM.

În privința PNRR, magistrații au reamintit că Bruxelles-ul deja a zis că România și-a îndeplinit obligațiile privind pensiile speciale, deci nu e cazul să se mai revină asupra lor.

”În ceea ce privește condiționalitatea din PNRR referitoare la pensiile de serviciu, reprezentanții sistemului judiciar au reiterat că îndeplinirea jalonului 215 nu depinde de modificarea regimului actual privind condițiile de pensionare a magistraților. În acest sens, modificările substanțiale operate sub acest aspect prin Legea nr. 282/2023 au fost deja evaluate pozitiv de Comisia Europeană care, prin evaluarea preliminară din data de 15 octombrie 2024, a considerat că acest jalon este îndeplinit. Așa cum rezultă din scrisoarea Comisiei Europene din data de 25 martie 2025, redeschiderea evaluării pe acest jalon nu a fost determinată de aspecte privind condițiile de pensionare a magistraților, ci de invalidarea de către Curtea Constituțională a soluției fiscale referitoare la impozitarea progresivă a tuturor pensiilor”

La discuțiile de miercuri pe reforma pensiilor magistraților au participat din partea Justiției următorii: Elena Costache (președintele CSM), Claudiu Sandu (vicepreședintele CSM), Lia Savonea (președintele ÎCCJ), Roxana Momeu (secretar de stat în ministerul Justiției).

