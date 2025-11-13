Consiliul Superior al Magistraturii a denunțat-o la Parchetul General pe Oana Gheorghiu, vicepremier în Guvernul Ilie Bolojan. Potrivit documentului intrat în posesia Gândul și publicat în exclusivitate, Oana Gheorghiu este acuzată oficial de Consiliul Superior al Magistraturii – garantul constituțional al independenței Justiției – de săvârşirea infracţiunii de incitare la violență, ură sau discriminare în urma interviului de la Digi 24.

„ Apreciem că fapta numitei Oana Gheorghiu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de incitare la violență, ură sau discriminare, prevăzută de art. 369 din Codul penal”, arată CSM în denunț.

Oana Gheorghiu a spus în emisiunea de pe Digi24 că sistemul de pensionare al magistraților este un fel de Caritas. „Dacă banii ăia trebuie să se ducă la ei pentru că își dau sentințe, îi ia de undeva, și îi pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând, de la bugetul unui spital care nu are medicamente. Banii ăia nu se tipăresc și vin din aer, vin de undeva”, a spus Gheorghiu.

CSM împotriva Oanei Gheorghiu: „declarații publice, de natură să incite la ură și discriminare pe criteriu de avere”

CSM consideră că afirmațiile lui Gheorghiu au caracter public, au vizat o categorie de persoane și sunt de natură să incite la ură și discriminare pe criteriu de avere.

„Opoziția artificială între magistrați și „copilul care se culcă flămând”, respectiv „spitalul care nu are medicamente” este o manipulare şi o încercare de a deturna nemulțumirile publice spre justiţie, plasând nereal şi artificial resursele financiare ale societății în dependență cu veniturile magistraților.

CSM: „Vicepremierul Oana Gheorghiu incită la atitudini ostile față de magistrați”

„Declarația făcută de viceprim-ministrul Oana Gheorghiu incită la atitudini ostile față de magistrați, promovând percepția că această categorie socială are o situație materială extrem de bună, privilegiată și nejustificată, în dauna altor categorii sau părți din societate. (…)

Caracterul incitator la ură al declarației viceprim-ministrului este accentuat de referirea la faptul că veniturile magistraților și, implicit, averea acestora ar fi obținute printr-un mecanism de tip piramidal, respectiv Caritas, în condițiile în care conștiința societății este încă marcată de dramele pe care mecanismul Caritas le-a generat în trecut prin aceea că a condus la îmbogățirea unui număr redus de persoane pe seama altor membri ai societății, mult mai numeroși, care și-au pierdut averile.

Prin discursul la care ne referim, se acreditează ideea că magistrații constituie categoria de persoane care obține în mod privilegiat venituri disproporționate, în condițiile în care s-a ajuns ca orice discuție în spațiul public privind justiția să vizeze în mod invariabil veniturile obținute de judecători și procurori, în prezent acesta fiind caracteristica definitorie preponderentă atribuită acestei categorii de persoane”, arată CSM.

„CSM a subliniat public riscurile cauzate de climatul de ostilitate creat împotriva magistraților”

„În mai multe rânduri, Consiliul a subliniat public riscurile cauzate de climatul de ostilitate creat împotriva magistraților, prin luări de poziție ale factorului politic și prin campanii mediatice care au urmărit discreditarea sistemului judiciar și culpabilizarea acestuia pentru situația economică și socială în care se află România.

Încă din luna septembrie 2025, Consiliul Superior al Magistraturii a informat societatea că a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, solicitând efectuarea de cercetări cu privire la mai multe mesaje publice prin care utilizatori ai reţelelor sociale au instigat la săvârşirea unor infracţiuni grave împotriva magistraţilor şi a membrilor familiilor acestora.

Printre acestea au fost identificate instigări explicite la violenţă fizică şi sexuală şi fapte de pedofilie îndreptate împotriva membrilor de familie ai unor judecători, precum şi alte reacţii similare provenind de la alte persoane fizice, utilizatori ai reţelelor sociale, inclusiv în urma transmiterii unor mesaje private către magistraţi.

În lunile următoare, aceste manifestări au continuat, iar Consiliul a primit în continuare sesizări cu privire la astfel de instigări ori ameninţări, acestea fiind înaintate organelor de cercetare penală.

În acest context extrem de grav, afirmațiile viceprim-ministrului au exacerbat climatul de ostilitate la adresa magistraţilor, sens în care acestea nu au rămas doar la nivelul generării unor consecințe ipotetice, ci au condus la o nouă serie de manifestări publice de o gravitate greu de imaginat, inclusiv amenințări cu fapte de violență extremă asupra magistraților și familiilor acestora. Declaraţiile formulate de la cel mai înalt nivel al puterii executive, pe fondul atitudinii sociale îngrijorătoare la adresa magistraţilor, nu fac decât să amplifice reacţii periculoase la adresa judecătorilor şi procurorilor, generând instabilitate, divizare în societate şi comportamente de ură la adresa magistraţilor, ce le pun în pericol inclusiv siguranţa fizică”, arată CSM.

Denunțul CSM împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu este analizat de un procuror al Parchetului General.

Nicușor Dan a zis că nu avizează urmărirea penală a Oanei Gheorghiu

Acum 2 zile, președintele Nicușor Dan a anunțat că dacă cererea Procurorului General în privința Oanei Gheorghiu va ajunge pe masa lui – nu o va semna.

„Cred că declarația doamnei viceprim-ministru a fost nefericită și că reacția CSM a fost mult exagerată. Nu poate fi vorba ca o opinie să constituie o faptă penală. Și în momentul în care va veni, dacă va veni cererea de avizare a urmăririi penale, eu nu o voi semna. Nu este nicidecum o faptă penală”, a declarat Nicușor Dan, care va trebui să avizeze o eventuală cerere de urmărire penală Oanei Gheorghiu, după ce CSM i-a făcut plângerea penală pentru incitare la ură, discriminare și violență.

