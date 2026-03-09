După o întârziere de 4 luni, joi ar urma să se adopte bugetul guvernului Bolojan: „Investiții record” și deficit estimat la 6,2% din PIB”

Coaliția a decis ca Ministerul Finanțelor să publice cel târziu mâine bugetul de stat pentru 2026. Joi, proiectul final va fi adoptat de Guvern, iar vineri va fi trimis la Parlament pentru depunerea de amendamente. Votul final va avea loc săptămâna viitoare, miercuri sau joi, conform surselor politice. Tot mâine va avea loc o nouă ședință a coaliției, după-amiază, pentru a finaliza discuțiile.

De partea cealaltă, însă, surse politice spun că nu s-ar fi ajuns la un consens pe anumite măsuri cerute de partenerii din coaliție. PNL nu vrea să mai facă concesiuni pentru proiectele PSD. Chiar mai devreme, Sorin Grindeanu a anunțat că va discuta duminică în Consiliul Politic depunerea unor amendamente în Parlament.

Ministrul Finanțelor, după ședința PNL de la grup, spune că nu are cum să acorde PSD toți banii pentru pachetul social.

„Am asigurat acest one-off, nu putem asigura sumele integrale așa cum au fost solicitate, pentru că nu avem suficient spațiu în acest moment în bugetul de stat le asigurăm integral. De aceea, Ministerul Muncii împreună cu Ministerul Fondurilor, împreună, trebuie să găsească soluții pentru a cofinanța din fonduri europene proiecte adiționale”, a declarat Nazare.

„Investiții record” de 165,8 miliarde de lei

Potrivit datelor incluse în proiect, bugetul pentru 2026 prevede un nivel record al investițiilor, de 165,8 miliarde de lei, echivalentul a peste 8% din PIB, cu 27 de miliarde de lei mai mult decât în 2025. De asemenea, autoritățile locale vor beneficia de 9 miliarde de lei în plus prin taxele și impozitele locale și transferurile de la bugetul de stat. Veniturile bugetare totale sunt estimate la 738 de miliarde de lei (36,1% din PIB), în timp ce cheltuielile vor ajunge la 865 de miliarde de lei (42,3% din PIB), ceea ce indică un deficit bugetar de 127,7 miliarde de lei, respectiv 6,2% din PIB.

„Situația e mai bună și fondurile europene sunt salvarea. Formula de echilibrare asigură un plus de venituri de 6 miliarde față de anul trecut. Toate UAT-urile vor fi pe plus”, spune Nazare la ședința PNL.

Se prelungește schema de compensare pentru transportatori – SURSE

Potrivit unor surse guvernamentale, se va prelungi schema de compensare pentru transportatori, care prevede acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în activitatea de transport rutier, sub forma unei subvenții pe litru, menită să reducă impactul creșterii prețurilor la combustibil asupra operatorilor din sector.

