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Dominic Fritz nu vrea „să fie scara care să ducă PSD înapoi la Putere”. Ce pact propune social-democraților

Gilda Popa
Dominic Fritz nu vrea „să fie scara care să ducă PSD înapoi la Putere”. Ce pact propune social-democraților
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Liderul USR, Dominic Fritz, a anunțat că partidul își menține refuzul de a susține un guvern monocolor PSD și propune o formulă de deblocare a crizei politice bazată pe reciprocitate parlamentară. Fritz spune că formațiunea politică va susține un guvern minoritar PNL–USR–UDMR, sprijinit de PSD.

Ce pact propune USR social democraților

El oferă „la schimb” angajamentul ca USR să voteze, anul viitor, un executiv social-democrat, pe care îl descrie drept o soluție „rezonabilă și responsabilă” pentru ieșirea din blocajul politic.

„Rămânem consecvenți. USR nu va vota un guvern monocolor PSD. I-am propus astăzi lui Sorin Grindeanu să susțină un guvern minoritar al PNL-USR-UDMR. Adică o continuare a formulei de guvernare din prezent care funcționează bine și imprimă o direcție reformistă. Numele premierului îl putem discuta.
Înțelegem că această rezolvare ar veni cu un preț. Principiul reciprocității – dacă PSD votează un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, votăm și noi, anul viitor, un guvern PSD – este soluția noastră de deblocare a crizei politice. Este o propunere rezonabilă și responsabilă”, a scris liderul USR pe Facebook.

Fritz invocă lipsa de încredere

Dominic Fritz susține că USR refuză „să fie scara pe care PSD se întoarce la putere, după ce, împreună cu AUR, a dărâmat guvernul din care făcea parte”. El susține că ponderea triadei politice PNL-USR-UDMR e mai mare decât cea a PSD.

„Acesta este punctul de plecare în negocierea unui acord parlamentar între partidele din fosta coaliție, în spiritul protocolului de anul trecut. Pentru orice altceva lipsește încrederea.
Să lași PSD să guverneze singur acum ar fi o imensă greșeală. Cu soluția pe care o punem transparent pe masă, niciun partid nu ar deține toată puterea. Fără acest principiu, PSD primește putere deplină până la alegeri și poate face ce vrea, inclusiv înțelegeri cu oricine, chiar și cu AUR. USR nu poate fi parte din asta.
Cele trei partide din acest bloc reformist reprezintă o bună parte dintre români. Ponderea noastră în Parlament este mai mare decât a PSD-ului. Iar rezultatele guvernării reprezintă o garanție că putem livra pentru români și că avem voința să curățăm statul”, adaugă Fritz.

„USR nu sabotează niciun guvern”

El susține că „USR nu sabotează niciun guvern”.

„USR refuză un singur lucru: să fie scara pe care PSD se întoarce la putere, după ce, împreună cu AUR, a dărâmat guvernul din care făcea parte. Nu putem să premiem partidul declanșator al crizei politice în desfășurare care neliniștește românii și are consecințe în nivelul de trai al oamenilor”, adaugă liderul USR.

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