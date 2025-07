Dragoș Anastasiu, despre „scrisorile secrete”, scoase în presă: „Nu vreau să speculez”

Dragoș Anastasiu, întrebat despre scrisorile secrete de la Ministerul Finanțelor care ajungeau în presă, a evitat să dea un răspuns clar, menționând că: „Nu vreau să speculez”.

Realizatorul Ionuț Cristache a descris contextul în care „în presă, într-o anumită parte a presei, despre care nu vorbim acum, că nu vreau să vă bag de tot în belele, într-o anumită parte a presei, pe care au ofertat-o la un moment dat domnul Bolojan, nu știu, poate să facă parte din Guvern sau să fie purtător de cuvânt sau așa mai departe, ies niște scrisori secrete care îi incriminează pe Ciolacu, Ciucă și Iohannis, în mod convenabil, toți trei nemaifiind pe funcții pentru ca noi ca țară să-i tragem la răspundere, asta ne arată bune intenții și bună cooperare între PNL și PSD. Cine dă scrisorile? Adică foarte bine că aflăm. Dar mie mi se pare că din interiorul guvernului pleacă niște atacuri tocmai în direcția opusă la ce spuneți dvs.

„Dacă înțeleg bine, vă referiți la avizele negative pe care le-a dat domnul ministru de Finanțe, pe anumite proiecte?”, a spus Dragoș Anastasiu.

Moderatorul continuat întrebarea cu exemplu în care fostul ministru Boloș care „în aceeași lună în care trimitea acele informări secrete, chipurile care au ajuns în presă, pe Facebook scria că încasările duduie, că ne-am făcut norma de încasări la ANAF cu 100% în șase luni, că avem un excedent de 1 milion și adică când vorbea pe bune.”

Vicepremierul a răspuns că: „Poate că n-am înțeles bine și acuma speculez, dar sper să nu greșesc. … Se referea la un act normativ care avea efecte în viitor. Da, și atunci spunea ok, nouă ne merge cum ne merge, dar dacă ne întindem în afara plapumii n-o să ne mai meargă bine. Eu asta am înțeles.”