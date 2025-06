Dragoș Pîslaru: „Pe PNRR s-a construit un mare balon de săpun” / România riscă să piardă 7,8 miliarde de euro din PNRR

Dragoș Pîslaru, noul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, a anunțat joi, într-o conferință de presă, că România riscă să piardă 7,8 miliarde de euro din PNRR. Drept urmare, Dragoș Pîslaru susține că s-a întâlnit miercuri dimineața cu premierul Ilie Bolojan, căruia i-a transmis că „lucrurile sunt extrem de seriose”.

„Discutăm aici de școli, discutăm de spitale, discutăm de autostrăzi, segmente de autostradă, discutăm de infrastructură feroviară, de infrastructură socială, de locuințe pentru tineri, de bani pentru întreprinderile mici și mijlocii și de dezvoltarea sectorului privat, de împăduriri, de cam toate capitolele sau de o bună parte din capitolele cruciale care au în acest moment un risc de ajustare semnificativ”, a declarat Dragoș Pîslaru.

După întâlnirea pe care a avut-o cu Ilie Bolojan, Dragoș Pîslaru susține că premierul i-a chemat miercuri seara la Guvern pe toți miniștrii care dețin portofolii „cruciale pentru implementarea reformelor și investițiilor majore”.

„S-au fracționat proiecte majore”

Tot Dragoș Pîslaru a mai declarat despre PNRR că este „un mare balon de săpun” și au fost realizate supracontractări de 130%.

„Pe cei 28,5 miliarde de euro alocați pe PNRR s-a construit un mare balon de săpun, în sensul că mai întâi, ca să băgăm cât mai multe lucruri în PNRR, s-au fracționat proiecte majore, gen autostrăzi. Cu alte cuvinte, ca să băgăm toate autostrăzile, în loc să zic că se finanțează autostrada, să zicem A7, integral din PNRR, am pus că se finanțează jumătate din PNRR sau într-o anumită proporție și jumătate din fonduri naționale, ca să încapă și A8, ca să încapă și alte lucruri.

Făcând acest lucru fracționat, practic ai niște angajamente bugetare pe bani național pe care nu trebuie să vă ascund faptul că România îi are și nu-i are în această perioadă, cu deficit bugetar 9,3% cauzat de ce am discutat mai devreme. Iar peste asta, plecând de la tipicul politicii de coeziune și pe principiul «lasă că am mai făcut asta», s-a făcut și o supracontractare de 130%. Prin urmare, în jurul Planului Național de Redresare și Reziliență există contracte de finanțare promise, puse pe masă, de 47,4 miliarde de euro”, a spus Dragoș Pîslaru.

