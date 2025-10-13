Drulă și Piedone, umăr la umăr în tribună, la meciul România – Austria. Ce au discutat cei doi despre Primăria Capitalei

Cătălin Drulă i-a ținut companie lui Cristian Popescu Piedone, la meciu România – Austria, disputat pe Arena Națională. Fostul primar al Sectorului 5 a mers să susțină echipa României împreună cu familia sa. „Întâmplător” s-a așezat lângă el fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă.

Pe lângă comentarii pe seama partidei de fotbal, cei doi au discutat și politică, desigur. Alegerile de la Capitală au fost subiectul fierbinte, potrivit surselor Gândul.

De altfel, Drulă i-a mărturisit lui Piedone că scrutinul ar fi trebuit organizat la timp și și-a exprimat dezacordul cu amânarea lor.

USR-istul este în cărți pentru o candidatură la postul de primar general, lăsat liber de Nicușor Dan și face o campanie asiduă să ajungă cât mai repede la PMB. În timpul discuției, Piedone l-a „liniștit” pe Drulă că nu are de gând să-i fie contracandidat, pentru ca nu țintește postul de primar al Capitalei.

Mai mult decât atât, fostul primar i-a urat succes în alegeri, „dacă va fi desemnat candidat”.

Cei doi au căzut de acord că Bucureștiul acre nevoie de „un transport” unic.

