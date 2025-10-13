Prima pagină » Actualitate » INSCOP: AUR, pe PRIMUL loc în preferințele alegătorilor cu un scor de 40%. USR se prăbușește în sondaje

INSCOP: AUR, pe PRIMUL loc în preferințele alegătorilor cu un scor de 40%. USR se prăbușește în sondaje

Ruxandra Radulescu
13 oct. 2025, 10:44, Actualitate
INSCOP: AUR, pe PRIMUL loc în preferințele alegătorilor cu un scor de 40%. USR se prăbușește în sondaje

Partidul AUR, condus de George Simion, se menține pe prima poziție, în ceea ce privește preferințele alegătorilor, la alegerile parlamentare. Potrivit unui sondaj recent, realizat de INSCOP, 40% dintre români ar vota cu AUR, la alegerile parlamentare. Partidele aflate la putere au întrunit un scor total de 49,1%. PSD ocupă locul al doilea, cu 17,6%, în timp ce USR, partidul care l-a susținut pe Nicușor Dan, are 11,5%. 

Potrivit unui sondaj INSCOP, realizat în perioada 6-10 octombrie 2025, 40% dintre cetățeni ar vota cu AUR, la alegerile parlamentare. Partidul condus de George Simion, întrunește, astfel, cel mai ridicat scor dintre toate partidele de opoziție, în ceea ce privește intenția la vot.

La polul opus, se află partidele aflate la putere, care cumulează un scor de 49,1%, însă indicele individual pentru fiecare formațiune politică arată un procent de sub 20%.

USR, partidul care l-a susținut pe Nicușor Dan la prezidențiale, ar aduna doar 11,5% din voturi

PSD ocupă a doua poziție cu 17.6%, urmat de PNL cu 14.8% și de USR cu 11,5.

„Toamna pare a aduce o stabilizare a intenției de vot, partidele aflate la putere având un scor cumulat de aproximativ 50%, iar partidele aflate în opoziția parlamentară cu un scor cumulat de aproximativ 45%.

AUR pare a se consolida pe primul loc în intenția de vot cu un scor de 40%, restul partidelor nereușind să treacă de 20%. PSD ocupă locul al doilea, urmat de PNL, USR și UDMR. POT și SOS România au scoruri sub pragul de 5%, la un nivel relativ similar cu scorul obținut de SENS”, transmite Remus Ștefureac – director INSCOP Research.

Estimare participare vot alegeri parlamentare

Pe o scară de la 1 la 10, în care 1 înseamnă că ”sigur nu” vor merge la vot și 10 ”sigur da” vor merge la vot, 13.2% dintre români au ales 1, 0.9% au ales 2, 1.1% au ales 3, 0.6% au ales 4, 2.2% au ales 5, 0.8% au ales 6, 2.2% au ales 7. 2.7% indică 8, 2% 9. 72.7% indică 10. 1.5% nu știu sau nu răspund la această întrebare.

Intenția de vot a românilor la alegerile parlamentare

Raportat la cei care au exprimat preferința pentru un partid din listă, indiferent dacă declară că s-ar duce sau nu sigur vot (77.4% din total eșantion)

40% dintre alegători ar vota cu AUR (față de 40.8% în septembrie 2025, 40.5% în iunie 2025, 38.1% în mai 2025), 17.6% cu PSD (față de 17.9% în septembrie 2025, 13.7% în iunie 2025, 17.4% în mai 2025), 14.8% cu PNL (față de 15.2% în septembrie 2025, 17.3% în iunie 2025), iar 11.5% cu USR (față de 12.8% în septembrie 2025, 13.1% în iunie 2025, 12.2% în mai 2025).

Pentru UDMR ar vota 5.2% dintre alegători, (față de 4% în septembrie 2025, 5.2% în iunie 2025, 4.5% în mai 2025), pentru SENS – 3.4% (față de 2.1% în septembrie 2025, 2.4% în iunie 2025, 3.3% în mai 2025), pentru POT ar vota 2.6% dintre alegători (față de 3.3% în septembrie 2025, 4.2% în iunie 2025, 3.2% în mai 2025), iar pentru SOS Romania – 2% (față de 2.8% în septembrie 2025, 1.9% în iunie 2025, 2.5% în mai 2025).

1.3% dintre votanți își exprimă preferința pentru un independent (față de 0.6% în septembrie 2025, 1.4% în iunie 2025, 1.5% în mai 2025), iar 1.6%% pentru alt partid (față de 0.6% în septembrie 2025, 0.5% în iunie 2025, 1.3% în mai 2025).

FOTO: facebook

