Drumuri construite ilegal peste magistrale de gaz, de edilul Sectorului 3. „În caz de explozie, nu mai rămâne nimic”

În Sectorul 3, edilul Robert Negoiță a ordonat construirea ilegală a mai multor drumuri asfaltate peste magistrale de gaz, ignorând avertismentele Transgaz și normele de siguranță, ceea ce expune zona la risc de fisuri și explozii. Drumurile deservesc ansambluri imobiliare construite recent, iar Primăria este acum dată în judecată pentru încălcarea legislației.

La ordinul lui Robert Negoiță, în Sectorul 3 al Capitalei s-au construit, în ultimii ani, în mod ilegal, 11 drumuri asfaltate peste magistrale de gaz, potrivit unei investigații Recorder, care a obținut un raport de expertiză care indică că normele legale de protejare a conductelor n-au fost respectate.

Inginerii Transgaz spun că traficul poate produce fisuri în conducte, ceea ce creează risc de explozie. „Nici nu vreau să mă gândesc… nu mai rămâne nimic aici”, a declarat unul dintre specialiștii Transgaz, pentru Recorder.

De altfel societatea nu și-a dat avizul pentru drumurile în cauză care deservesc ansamblurile imobiliare construite în ultimii zece ani în zona Brățării, din estul Bucureștiului.

Transgaz a notificat administrația locală încă de la începerea lucrărilor, însă Negoiță nu a ținut cont de aceste sesizări. Edilul a dat ordin ca șoselele să fie construite peste magistrale. Drept urmare, Transgaz a dat în judecată Primăria Sectorului 3.

„Interesele lui sunt mai importante decât orice altceva în sector”, afirmă un avertizor de integritate din Primăria Sectorului 3. Acesta a acceptat să vorbească doar sub protecția anonimatului, de teama răzbunării primarului PSD, pe care, observă el, nu-l atinge nicio instituție a statului.

Recorder a scris recent despre o altă situație în care Robert Negoiță a sfidat legile și a construit un drum din bani publici pe terenul unde fratele său construiește un ansamblu imobiliar.

RECOMANDAREA AUTORULUI: