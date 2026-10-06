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După ce au apărut zvonuri că s-ar fi îmbrâncit cu Luca Niculescu pe holurile Cotroceniului, Eugen Tomac revine cu o postare pe Facebook și îi urează succes premierului desemnat

După ce au apărut zvonuri că s-ar fi îmbrâncit cu Luca Niculescu pe holurile Cotroceniului, Eugen Tomac revine cu o postare pe Facebook și îi urează succes premierului desemnat
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Ieri, în timp ce Nicușor Dan se pregătea să anunțe public numele premierului desemnat și ar fi oscilat, potrivit unor surse politice, între Eugen Tomac și Luca Niculescu, între cei doi ar fi început încă de pe holurile Cotroceniului „lupta” pentru funcție. Potrivit acelorași surse, Tomac și Niculescu s-ar fi îmbrâncit pe culoare. Astăzi, la aproape 24 de ore de la anunțul președintelui, Tomac a revenit cu o postare pe pagina sa de Facebook, în care îi urează succes lui Niculescu.

Tomac îl felicită pe Niculescu după aproape 24 de ore de la anunțul lui Nicușor Dan

Tomac susține că România trebuie să iasă cu bine din actuala criză politică, iar un vot pentru viitorul Executiv este mai mult decât un angajament politic: o obligație patriotică. Postarea sa a venit la aproape 24 de ore de când Luca Niculescu a fost desemnat.

”Îi urez mult succes premierului desemnat, Luca Niculescu!
România trebuie să iasă cu bine din această criză politică. Cetățenii așteaptă de la clasa politică asumare, nu calcule. Un vot pentru viitorul guvern este mai mult decât un angajament politic — a devenit o obligație patriotică”, a scris Tomac pe pagina sa de Facebook.

Tomac a fost primul premier desemnat de Nicușor Dan după căderea Guvernului Bolojan

Pe 4 iunie, Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru. Tomac și-a depus însă mandatul pe 14 iunie, înainte ca propunerea sa să ajungă la votul Parlamentului. În aceeași zi, președintele l-a desemnat premier pe liberalul Adrian Veștea.Cabinetul condus de Adrian Veștea a ajuns la votul de învestitură pe 22 iunie, însă nu a obținut numărul necesar de voturi.

Au fost înregistrate 189 de voturi „pentru” și 23 „împotrivă”, din 212 voturi exprimate, insuficiente pentru majoritatea absolută de 233 de parlamentari. Guvernul Veștea a devenit astfel primul Cabinet propus de Nicușor Dan care a fost respins de Parlament.

După respingerea Guvernului Veștea, partidele au reluat negocierile pentru formarea unei majorități. Pe 26 iunie, PNL, USR și UDMR au stabilit că îl susțin pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, în timp ce PSD l-a propus pe Sorin Grindeanu. Pe 17 septembrie, după o nouă rundă de consultări la Palatul Cotroceni, Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Guvernul propus a fost construit cu sprijinul PNL, USR și UDMR, însă cele trei formațiuni nu aveau singure cele 233 de voturi necesare pentru învestire. După audierile miniștrilor propuși în comisiile parlamentare, Cabinetul Mureșan a ajuns la votul decisiv din Parlament, unde a fost respins.

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