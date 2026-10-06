După ce au apărut zvonuri că s-ar fi îmbrâncit cu Luca Niculescu pe holurile Cotroceniului, Eugen Tomac revine cu o postare pe Facebook și îi urează succes premierului desemnat

Ieri, în timp ce Nicușor Dan se pregătea să anunțe public numele premierului desemnat și ar fi oscilat, potrivit unor surse politice, între Eugen Tomac și Luca Niculescu, între cei doi ar fi început încă de pe holurile Cotroceniului „lupta” pentru funcție. Potrivit acelorași surse, Tomac și Niculescu s-ar fi îmbrâncit pe culoare. Astăzi, la aproape 24 de ore de la anunțul președintelui, Tomac a revenit cu o postare pe pagina sa de Facebook, în care îi urează succes lui Niculescu.

Tomac îl felicită pe Niculescu după aproape 24 de ore de la anunțul lui Nicușor Dan

Tomac susține că România trebuie să iasă cu bine din actuala criză politică, iar un vot pentru viitorul Executiv este mai mult decât un angajament politic: o obligație patriotică. Postarea sa a venit la aproape 24 de ore de când Luca Niculescu a fost desemnat.

”Îi urez mult succes premierului desemnat, Luca Niculescu!

România trebuie să iasă cu bine din această criză politică. Cetățenii așteaptă de la clasa politică asumare, nu calcule. Un vot pentru viitorul guvern este mai mult decât un angajament politic — a devenit o obligație patriotică”, a scris Tomac pe pagina sa de Facebook. Tomac a fost primul premier desemnat de Nicușor Dan după căderea Guvernului Bolojan