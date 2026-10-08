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După discuțiile cu Luca Niculescu, UDMR anunță că este dispus să voteze viitorul guvern, chiar dacă nu va face parte din acesta

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După discuțiile cu Luca Niculescu de la sediul partidului, UDMR a transmis că este dispus să voteze învestirea unui nou guvern, chiar și fără a face parte din viitoarea formulă guvernamentală. Antal Arpad Andras a declarat că nu va vota un guvern alături de AUR sau SOS.

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”Deci noi am spus foarte clar, ne-am dorit refacerea fostei coaliții și nu vom vota un guvern alături de AUR și SOS”

Arpad a punctat că discuția cu premierul desemnat a fost una „foarte sinceră și constructivă” și că principalele teme abordate au fost programul de guvernare și dificultățile cu care se confruntă România.

Am avut o discuție foarte sinceră și constructivă cu domnul premier desemnat. Noi am vorbit despre problemele care trebuie rezolvate în România. România are nevoie de un guvern. Economia României scârțâie. Este nevoie de programe prin care se pot păstra locurile de muncă și programe prin care se creează noi locuri de muncă. Este nevoie de indexarea pensiilor. România are nevoie de niște programe prin care dezechilibrele care există astăzi în societatea românească pot fi corectate”, a declarat liderul UDMR.

Arpad a anunțat, totodată, că UDMR așteaptă pozițiile PSD și PNL înainte de a lua o decizie privind participarea la guvernare, subliniind că singura linie roșie a formațiunii este asocierea cu partidele din zona suveranistă.

Suntem dispuși să votăm un guvern, chiar dacă nu vom face parte din acel guvern. Important este programul de guvernare, ce va conține programul de guvernare și foarte important este să avem guvern. Nu am discutat despre participarea UDMR la guvernare. Așteptăm punctele de vedere ale celor două partide mari, PSD și PNL, după care vom lua și noi o decizie. Deci noi am spus foarte clar, ne-am dorit refacerea fostei coaliții și nu vom vota un guvern alături de AUR și SOS. Deci acestea sunt condițiile noastre. Nu insistăm să participăm la guvernare”, a mai spus liderul maghiar.

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