Prima pagină » Știri politice » Echipe dedicate pentru atragerea de investiții străine, una dintre măsurile AUR pentru repararea erorilor Guvernului Bolojan

Echipe dedicate pentru atragerea de investiții străine, una dintre măsurile AUR pentru repararea erorilor Guvernului Bolojan

Echipe dedicate pentru atragerea de investiții străine, una dintre măsurile AUR pentru repararea erorilor Guvernului Bolojan
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

AUR prezintă, în cadrul pachetului de măsuri pentru repararea erorilor guvernului Bolojan, soluții pentru atragerea investițiilor străine și transformarea diplomației românești într-un instrument de susținere a economiei naționale, după ani în care birocrația excesivă și lipsa unei strategii externe coerente au blocat dezvoltarea economică a României.

Măsurile propuse de AUR urmăresc eliminarea obstacolelor administrative pentru investitori, deschiderea de noi piețe externe și folosirea relațiilor diplomatice pentru dezvoltarea capitalului românesc.

În acest context, AUR propune următoarele soluții menite să repare erorile guvernului Bolojan:

1. Comisia pentru examinarea investițiilor străine directe se desființează, la fel ca și suma minimă de 5 milioane de euro pentru avizul comisiei, ca și orice altă barieră birocratică în calea investițiilor: „În România funcționează o comisie pentru examinarea investițiilor străine, care se activează când o investiție depășește 2 milioane. Intervine această comisie, care cercetează dacă investiția e bună sau nu e bună, și îți mai ia câteva luni până faci investiția propriu-zisă. (…) Este o inițiativă greșită, o instituție care pune bariere investitorului străin. (…) Nu începi să-i verifici pe toți cei care au 2 milioane și vin să investească și să-i mai ții câteva luni, ca să-i oprești să-și pună banii în economia românească”, a precizat Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR.

2. Concentrarea promovării comerciale și de investiții în zonele Indo-Pacific, Orientul Mijlociu și noile piețe emergente: „Sunt două zone care cresc în lume: Asia de Sud-Est și Orientul Mijlociu. Noi nu avem nicio prezență acolo. Suntem complet absenți diplomatic, în termeni de politică externă sau în termeni de interese economice. (…) Ministerul de Externe nu deschide piețe și nu pregătește, dacă vreți, ca eventualii campioni regionali sau campioni naționali să se ducă acolo să investească”, a afirmat Dan Dungaciu.

3. Ministerul de Externe și atașații economici din țările Uniunii Europene se vor concentra pe facilitarea schimburilor economice cu românii care activează în țările Uniunii Europene și pe repatrierea oamenilor și capitalului în țară: „Ministerul de Externe trebuie să se transforme inclusiv într-un minister al Comerțului Exterior. Unul dintre criteriile după care măsori activitatea unor diplomați este și câte proiecte economice au adus în țară. (…) Românii de pretutindeni trebuie să fie, sunt văzuți din punctul nostru de vedere, ca o punte, ca un pod între noi și alte state”, a precizat prim-vicepreședintele AUR.

4. Fondul de investiții Moldova va lua locul ajutorului financiar necondiționat din prezent: „Rămâne pentru Republica Moldova instrumentul nostru, Fondul de Investiții Republica Moldova, pe care l-am prezentat. (…) Investițiile în Republica Moldova se fac pe baza unui fond de investiții, adică pe bază de business, pe bază de avantaj reciproc”, a declarat Dan Dungaciu.

România are nevoie de o strategie externă orientată către investiții, dezvoltare economică și susținerea capitalului românesc, nu de birocrație, blocaje administrative și lipsă de viziune economică.

Recomandarea video

Citește și

TENSIUNI Marco Rubio avertizează: „Ambițiile expansioniste ale Chinei nu sunt limitate la Taiwan”
16:59
Marco Rubio avertizează: „Ambițiile expansioniste ale Chinei nu sunt limitate la Taiwan”
FLASH NEWS Bolojan: „Comisia Europeană a validat cererea de 2,62 miliarde euro din PNRR”
16:56
Bolojan: „Comisia Europeană a validat cererea de 2,62 miliarde euro din PNRR”
FLASH NEWS USR îl faultează, tardiv, pe Ilie Bolojan. RA-APPS, obligată să publice lista imobilelor din dotare cât și numele celor care le dețin. Gândul a dezvăluit ilegalitatea comisă de premier
14:33
USR îl faultează, tardiv, pe Ilie Bolojan. RA-APPS, obligată să publice lista imobilelor din dotare cât și numele celor care le dețin. Gândul a dezvăluit ilegalitatea comisă de premier
REACȚIE PSD îi cere lui Ilie Bolojan să demisioneze, după ce omul pe care l-a numit în fruntea vămilor a fost reținut pentru corupție
14:09
PSD îi cere lui Ilie Bolojan să demisioneze, după ce omul pe care l-a numit în fruntea vămilor a fost reținut pentru corupție
EXCLUSIV Comisiile de Apărare reunite ale Parlamentului împuternicesc SRI şi MAI să încheie contractele pe SAFE
13:26
Comisiile de Apărare reunite ale Parlamentului împuternicesc SRI şi MAI să încheie contractele pe SAFE
DOCUMENT EXCLUSIV Sorin Grindeanu i-a scris ministrului Dragoş Pîslaru: „Vă rog să-mi transmiteți cât mai urgent lista cu proiectele legislative PNRR”
12:58
Sorin Grindeanu i-a scris ministrului Dragoş Pîslaru: „Vă rog să-mi transmiteți cât mai urgent lista cu proiectele legislative PNRR”
Mediafax
„Nostradamus cel viu” face o profeție înfiorătoare pentru următoarele luni ale lui 2026
Digi24
Avertisment de la Guvern: România riscă penalizări de 15 miliarde de euro
Cancan.ro
BREAKING | Plutonierul major în rezervă Rădoiu Ovidiu-Nicolae a murit la doar 37 de ani
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
Bolizi de sute de mii de euro folosiți de fiul procurorului Gigi Valentin Ștefan, anchetat într-un dosar de trafic de influență
Mediafax
Traian Băsescu crede că Bolojan va candida la Președinția României
Click
Rețeta grecească de gogoși care a cucerit internetul. Cum faci acest desert pufos și delicios în doar 20 de minute
Digi24
„Iranul ne ține arma la tâmplă”, avertizează un fost șef al CIA. Ce spune Leon Panetta despre opțiunile lui Trump de a încheia războiul
Cancan.ro
Andreea Sasu a fost dusă din nou de urgență la spital. Philipp Plein, mesaj sfâșietor
Ce se întâmplă doctore
Focar de norovirus pe o navă de croazieră din Caraibe: peste 100 de persoane infectate. Cum diferă de Covid-19 și Hantavirus
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Noul model Dacia Striker, surprins în trafic pe autostrada din Argeș. Imagini exclusive cu noul crossover
Descopera.ro
Ce s-ar întâmpla dacă rotația Pământului s-ar schimba?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Descopera.ro
Pierderea biodiversității amenință direct sănătatea oamenilor, arată un nou studiu: dispariția polenizatorilor afectează alimentația și veniturile
JUSTIȚIE CSM dă undă verde pentru eventuala reținere a procurorilor din Constanța, suspectați de fapte de corupție. Peste 130.000 € găsiți de anchetatori
17:21
CSM dă undă verde pentru eventuala reținere a procurorilor din Constanța, suspectați de fapte de corupție. Peste 130.000 € găsiți de anchetatori
COMUNICAT CFR Călători anunță modificări temporare în circulația trenurilor pe ruta București Nord – Aeroport Henri Coandă și retur
17:13
CFR Călători anunță modificări temporare în circulația trenurilor pe ruta București Nord – Aeroport Henri Coandă și retur
ECONOMIE Dragoş Pîslaru: România riscă să piardă mai mult decât mai are de primit prin PNRR. 15 miliarde de euro penalități
17:08
Dragoş Pîslaru: România riscă să piardă mai mult decât mai are de primit prin PNRR. 15 miliarde de euro penalități
FLASH NEWS Ungaria l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la Budapesta din cauza unui atac de la granița cu Ucraina, unde trăiește o comunitate maghiară numeroasă
17:02
Ungaria l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la Budapesta din cauza unui atac de la granița cu Ucraina, unde trăiește o comunitate maghiară numeroasă
EXCLUSIV Avocatul Piperea, dezvăluire explozivă despre Nicușor Dan: S-a rugat de mine/I-am pus două condiții/A făcut exact invers
16:57
Avocatul Piperea, dezvăluire explozivă despre Nicușor Dan: S-a rugat de mine/I-am pus două condiții/A făcut exact invers
INEDIT Nicole Kidman fascinată de „Danaïde”, opera de artă a lui Constantin Brâncuși, expusă la Christie’s New York
16:55
Nicole Kidman fascinată de „Danaïde”, opera de artă a lui Constantin Brâncuși, expusă la Christie’s New York

Cele mai noi

Trimite acest link pe