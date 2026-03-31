Eduard Koler, deputat AUR: „Cifrele oficiale o confirmă: măsurile de austeritate au fost luate degeaba, doar pentru a sărăci românii”

Deputatul AUR Eduard Koler a avut o reacție dură cu privire la politicile economice ale Guvernului. Acesta a declarat că măsurile de austeritate au fost luate degeaba, rezultatul fiind sărăcirea românilor.

De asemenea, deputatul a acuzat coaliția de guvernare că a majorat TVA-ul, accizele și impozitele locale fără a avea un plan bine pus la punct de a scoate România din criză. În plus, Eduard Koler a precizat că Ilie Bolojan „a tratat cu dispreț și aroganță” criticile venite din partea opoziției, economiștilor sau a oamenilor de rând.

Deputatul AUR a mai subliniat faptul că românii sunt cei care plătesc pentru eșecul măsurilor de austeritate, iar o primă soluție este căderea Guvernului.

„Austeritatea este un eșec al guvernanților”

„Ministerul Finanțelor a publicat datele privind veniturile fiscale din primele două luni ale anului. Comparate cu încasările din aceeași perioadă a anului 2025, concluzia este una amară pentru români: nu există nicio creștere semnificativă a veniturilor statului, în ciuda tuturor taxelor și birurilor aruncate pe umerii populației. Cu alte cuvinte, românii au fost sacrificați degeaba.

Creșterea TVA la 21%, decisă de coaliția PSD-PNL-USR-UDMR sub pretextul reducerii deficitului, se dovedește că a fost o măsură habarnistă, contrară oricărei logici elementare pentru persoanele care se pricep în ale economiei.

Majorarea taxelor locale cu peste 80%, impunerea CASS pentru mame și pensionari, creșterea accizelor, toate au fost hotărâte peste mână, fără studii de impact, fără dezbateri parlamentare și fără o viziune sau un plan de țară privind scoaterea României din criza în care se află.

Premierul Ilie Bolojan a tratat cu dispreț și aroganță fiecare critică pe care fie economiștii, fie opoziția, fie românul de rând, a îndrăznit să o facă asupra politicilor guvernamentale. În imaginația premierului, toți cei care s-au poziționat împotriva sărăcirii românilor au fost transformați în dușmanii regimului PSD-PNL-USR-UDMR.

Dar rezultatele acestor politici guvernamentale se văd în piață, în supermarketuri și în indicatorii privind puterea de cumpărare. Coșul minim de cumpărături este un lux nepermis de tot mai mulți români. De ce? Pentru că românii trebuie să-și dea salariul muncit pentru a-și plăti facturile crescute și dările către stat.

Dar la ce ajută tot acest sacrificiu, această strângere a curelei dacă se dovedește că veniturile statului nu au crescut? Ce justifică faptul că milioane de români sunt împinși zi de zi tot mai mult spre sărăcie, deși muncesc pe brânci pentru un salariu din care nu mai rămâne nimic la sfârșitul lunii?

Faptul că România se află pe locul 4 în Uniunea Europeană la riscul de sărăcie în rândul persoanelor care muncesc ar fi trebuit să dea de gândit guvernanților înainte să transforme împovărarea oamenilor în politică de stat!

Dar aceasta este, de fapt, direcția politică propusă de PSD, PNL, USR și UDMR: românii trebuie să plătească pentru dezmățul bugetar al fostelor guvernări conduse de partidele care se află și acum la putere.

Dacă Guvernul Bolojan ar fi dorit cu adevărat relansarea economiei, corectarea nedreptăților și reforma statului, ar fi început cu tăierea risipei, cu restructurarea aparatului bugetar și cu stimularea producției. Nu cu taxarea mamelor, nu cu creșterea TVA, nu cu măsuri inflaționiste care au lovit direct în nivelul de trai al populației.

Austeritatea este un eșec al guvernanților, dar care ustură buzunarele românilor, iar acest lucru trebuie să înceteze, iar primul pas poate fi unul singur: căderea Guvernului Sărăciei!”, a declarat deputatul AUR, Eduard Koler.

Autorul recomandă:

