Europarlamentarul Victor Negrescu amenință cu dezastrul în cazul unui guvern minoritar Bolojan.

Ilie Bolojan a declarat că nu exclude posibilitatea unui guvern minoritar, fără PSD. Deși premierul a recunoscut că „este de dorit să avem o stabilitate politică”, europarlamentarul Victor Negrescu avertizează: „soluția unui guvern minoritar poate fi riscantă pentru România”.

”Într-o situație de criză politică, am mai ajuns la guverne minoritare. Nu exclud că în perioada următoare nu se pot întâmpla astfel de lucruri, dar cred că pentru țara noastră este de dorit să avem o stabilitate politică, este de dorit să avem politici predictibile și comportamente responsabile ale partidelor politice”, a spuns premierul Ilie Bolojan într-un interviu la RFI.

Victor Negrescu: „Soluția unui guvern minoritar poate fi riscantă pentru România”

Europarlamentarul Victor Negrescu atrage atenția, într-un interviu pentru Gândul, că o eventuală schimbare de guvern sau o formulă fragilă de conducere ar putea produce efecte serioase, nu doar în plan intern, ci și în relația cu Bruxelles-ul și cu piețele internaționale.

„Soluția unui guvern minoritar poate fi riscantă pentru România, din perspectiva faptului că țara noastră trebuie să finalizeze Planul Național de Redresare și Reziliență până la finalul lunii august 2026”, a declarat Victor Negrescu pentru Gândul.

Miza nu este doar cine conduce guvernul, ci dacă România mai reușește să își respecte angajamentele europene în timp util.

Negrescu spune că România se află într-o etapă critică a proiectelor cu finanțare europeană și are nevoie de un guvern solid, capabil să împingă lucrurile înainte fără blocaje.

„Trebuie, de asemenea, asta intră în ultima etapă de implementare a proiectelor cu fonduri europene, mă refer aici la fondurile structurale în mod special”, a explicat europarlamentarul.

Într-un guvern minoritar, fiecare vot din Parlament devine o negociere, iar fiecare proiect riscă să fie amânat din motive care nu au legătură cu economia sau cu nevoile reale ale oamenilor.

Instabilitatea politică poate lovi direct în economia României

Victor Negrescu atrage atenția că instabilitatea politică nu rămâne doar un subiect de talk-show, ci se vede în cifre și în costurile statului.

„Orice fel de instabilitate riscă să afecteze credibilitatea României și să crească inclusiv dobânzile cu care România se împrumută pe piețele internaționale”, avertizează acesta.

„Declarațiile acestea afectează dialogul cu instituțiile europene”

Negrescu face un apel către liderii politici: „Să arătăm coerență și stabilitate”

„Este important pentru noi, pentru că am traversat o perioadă destul de dificilă, să arătăm în continuare coerență, stabilitate, și să nu venim cu propuneri care cu siguranță nu ar fi îmbrățișate de investitorii europeni și internaționali”, a mai spus acesta pentru Gândul.

