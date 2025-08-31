Fosta candidată USR din turul al doilea al alegerilor prezidențiale ANULATE din decembrie 2024, Elena Lasconi, l-a avertizat pe premierul Ilie Bolojan că „măsurile de austeritate pot duce România la dictatură”.

Primărița municipiului Câmpulung Muscel și fosta lideră USR s-a declarat încă de anul trecut o puternică susținătoare a actualului premier liberal, atunci Președinte al Consiliului Județean Bihor.

Primărița din Câmpulung, Elena Lasconi, fost candidat la ultimele alegeri prezidențiale, îi transmite premierului Ilie Bolojan că măsurile de austeritate adoptate prin ordonanțe pot transforma România într-o dictatură în următorii ani.

„Grijă mare cu măsurile de austeritate pe care le luați din disperarea de a scădea deficitul! Cea mai mare greșeală într-o societate capitalistă este să tai investițiile. Cea mai mare. Vă atrag atenția că la Câmpulung am cheltuit puținii bani din buget pentru documentații, pentru a atrage fonduri europene. De cinci ani muncim pe brânci pentru a transforma proiectele în realitate. Vorbesc despre peste 30 de investiții. Domnule Bolojan, mă bazam pe experiența dumneavoastră de la Primăria Oradea și mă întreb ce ați fi făcut dacă vreunul dintre prim-miniștrii, din perioada în care ați fost primar, v-ar fi comunicat printr-o ordonanță, din pix, că nu veți mai continua proiectele pe fonduri europene? Am respectat legea, termenele de achiziție. Cred că știți că o licitație durează chiar și doi ani, doar trăim în România birocratică. Cu trei oameni la achiziții și cu peste 30 de proiecte pe fonduri europene e extrem de complicat. Am început licitațiile pentru spitale și școli. Acum sunt în derulare cele pentru blocuri. Analiza trebuie făcută pentru fiecare UAT în parte pentru că situațiile sunt diferite și au specificul lor. Nu e vorba de matematică. E vorba despre investiții și mai ales despre oameni”, a scris Elena Lasconi.

Un alt exemplu folosit de primăriță este „uciderea proiectelor prin CNI”:

„Domnule Bolojan, la Câmpulung avem două proiecte în derulare: construirea primei creșe din municipiu și construirea pieței centrale agroalimentare, singura din Câmpulung. Proiectul pieței a fost blocat politic vreme de zece ani. După zece ani m-am luptat să îl deblochez, am participat la toate ședințele tehnice de la Ministerul Dezvoltării, fiind în sit am lucrat la obținerea avizelor pentru autorizația de construire aproape doi ani. CNI a organizat licitația și din păcate a câștigat o firmă extrem de neserioasă care nu a făcut nimic. Ar trebui reluată licitația, dar ați distrus această posibilitate tot printr-o ordonanță. După 15 ani credeam că blestemul pieței se va sfârși. Nu ai cum să blochezi un proiect extremă urgentă pentru o comunitate. Toți producătorii stau în frig și în ploaie pentru că noi ne-am făcut datoria din contractul cu MDLPA și am demolat piața. Nu mă plâng pentru mine domnule Bolojan, ci pentru câmpulungenii pe care îi reprezint și cu mare îngrijorare despre ceea ce o să se întâmple cu România. Eu sunt zilnic printre oameni. Creșterea TVA a crescut și nemulțumirile oamenilor. După ce am scăpat de manipularea prin frică din ultimul an simt din nou frica cetățenilor. Frica de a nu mai avea ce pune pe masă, frica pierderii locului de muncă. Teama de a sta în frig la iarnă. Nu vreau să am dreptate, dar dacă nu revizuiți ordonanța ucigătoare de proiecte pe fonduri europene, dacă nu vă temperați cu măsurile absurde făcute din birou, peste trei ani la alegerile parlamentare există riscul să ne trezim cu o majoritate izolaționistă. De acolo și până la dictatură mai e doar un pas”.

Elena Lasconi îl îndeamnă pe premier să apeleze la rațiune, „la omul care știu că sunteți”: „acțiunile dumneavoastră de acum pot schimba în rău România următoarelor decenii! Analizați situația din fiecare UAT. Nu matematic! Analizați-o în funcție de nevoile comunităților și nu renunțați la investiții”.

Sursa Foto: ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO