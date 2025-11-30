Elena Lasconi îl desființează pe Ilie Bolojan: „I-aș spune să plece acasă, dacă aș fi președintele României”

Elena Lasconi, fostă candidată la președinție, l-a criticat dur pe premierul Ilie Bolojan, în urma măsurilor de austeritate pe care le-a impus. Edilul de la Câmpulung și-a exprimat dezamăgirea față de actualul șef al Executivului și a subliniat că i-ar cere demisia, dacă ar fi fost președinte.

Elena Lasconi a precizat că actualul guvern este „cel mai rău din istoria României”. De asemenea, a mai adăugat că premierul Ilie Bolojan ar trebui să fie demis din funcție, având în vedere că reformele sale „au sărăcit oamenii”.

Sunt extrem de supărată pe actualul guvern, exagerat de supărată. Aș putea să spun, văzând cât de mult îi afectează pe câmpulungeni, că este cel mai rău guvern din istoria României din ultimii 35 de ani. N-ai cu cine să vorbești, pentru că ei sunt în lumea lor și este trist pentru că eu credeam în experiența de la primăria domnului Bolojan și tocmai de aceea eu l-am propus, dar acum, dacă aș fi președintele României, cu siguranță i-aș spune să plece acasă.

Elena Lasconi a argumentat că Guvernul contribuie la evoluția mișcării izolaționiste, care se manifestă, în mare parte, pe platforma TikTok.

„Sunt niște nuanțe care le scapă și care pot fi văzute pe TikTok, în tot ce înseamnă social media și așa mai departe”, a declarat Elena Lasconi.

Lasconi a menționat că și-a pierdut total încredere în actualul guvern. Acesta s-a declarat dezamăgită că un om cu experiența administrativă a lui Ilie Bolojan „nu are deschidere către oameni”.

„Nu am nicio așteptare de la acest guvern. Adică mi-am pierdut încrederea.

Eu nu știu dacă el este sfătuit prost sau dacă este atât de încăpățânat încât nu mai vrea să renunțe la ideea care i-a intrat în cap. Din punctul în care este el, și este totuși premierul României – ai trecut prin atâtea funcții publice de atâția zeci de ani, ai fost primar, președinte de Consiliu Județean, ai fost președinte interimar – nu se poate să nu ai un pic de deschidere față de oameni, față de partea umană”.

În final Lasconi i-a transmis un mesaj ironic premierului Ilie Bolojan.