Tensiune tot mai mare în tabăra liberală. Premierul le-ar fi transmis parlamentarilor PNL, în ședința grupurilor liberale de luni, că trebuie să ia în calcul scenariul intrării în Opoziție, în cazul în care moțiunea de cenzură va fi adoptată marți, potrivit unor surse politice.

Conducerea liberalilor a analizat în ședință în mod special negocierile purtate în ultimele zile cu o parte dintre semnatarii moțiunii. Europarlamentarul Dan Motreanu (foto), Secretarul general al partidului, ar fi admis că discuțiile cu aproximativ 50 de parlamentari nu au dus la rezultatele preconizate, potrivit Știri pe Surse.

Mai mult, în același cadru intern, președintele partidului, Ilie Bolojan, i-a etichetat pe inițiatorii moțiunii drept „schizofrenici politici”, potrivit surselor participante la discuții citate de Ziare.com.

Prioritățile PNL dacă moțiunea trece

Premierul ar fi indicat că, în eventualitatea în care Guvernul este demis, PNL trebuie să se concentreze pe propria reorganizare și pe repoziționarea în Opoziție.

„Dacă moțiunea trece, trebuie să fim pregătiți pentru Opoziție și pentru viitorul partidului”, le-ar fi transmis șeful liberalilor parlamentarilor acestui partid.

Propunerea lui Emil Boc

Un plan B în susținerea premierului, dacă moțiunea de cenzură va trece mâine, vine chiar din interiorul partidului. Astfel, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, punctează că el l-ar nominaliza tot pe șeful PNL pentru funcţia de premier. Asta în cazul în care moţiunea de cenzură va trece marţi la vot, iar iniţiatorii ei nu vor reuşi să formeze o majoritate funcţională.

„L-aş renominaliza pe Bolojan”, a declarat Emil Boc luni, într-o conferinţă de presă. Edilul Clujului a adăugat că ar fi posibilă şi varianta alegerilor anticipate.

