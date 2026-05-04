PNL se pregătește de opoziție. Bolojan i-a numit „schizofrenici politici" pe inițiatorii moțiunii SURSE

Ilie Bolojan oregătește o „alternativă” / Foto - Mediafax
Tensiune tot mai mare în tabăra liberală. Premierul le-ar fi transmis parlamentarilor PNL, în ședința grupurilor liberale de luni, că trebuie să ia în calcul scenariul intrării în Opoziție, în cazul în care moțiunea de cenzură va fi adoptată marți, potrivit unor surse politice.

Conducerea liberalilor a analizat în ședință în mod special negocierile purtate în ultimele zile cu o parte dintre semnatarii moțiunii. Europarlamentarul Dan Motreanu (foto), Secretarul general al partidului, ar fi admis că discuțiile cu aproximativ 50 de parlamentari nu au dus la rezultatele preconizate, potrivit Știri pe Surse.

Secretarul general al Partidul Național Liberal, Dan Motreanu 

Mai mult, în același cadru intern, președintele partidului, Ilie Bolojan, i-a etichetat pe inițiatorii moțiunii drept „schizofrenici politici”, potrivit surselor participante la discuții citate de Ziare.com.

Prioritățile PNL dacă moțiunea trece

Premierul ar fi indicat că, în eventualitatea în care Guvernul este demis, PNL trebuie să se concentreze pe propria reorganizare și pe repoziționarea în Opoziție.

„Dacă moțiunea trece, trebuie să fim pregătiți pentru Opoziție și pentru viitorul partidului”, le-ar fi transmis șeful liberalilor parlamentarilor acestui partid.

Propunerea lui Emil Boc

Un plan B în susținerea premierului, dacă moțiunea de cenzură va trece mâine, vine chiar din interiorul partidului. Astfel, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, punctează că el l-ar nominaliza tot pe șeful PNL pentru funcţia de premier. Asta în cazul în care moţiunea de cenzură va trece marţi la vot, iar iniţiatorii ei nu vor reuşi să formeze o majoritate funcţională.

„L-aş renominaliza pe Bolojan”, a declarat Emil Boc luni, într-o conferinţă de presă. Edilul Clujului a adăugat că ar fi posibilă şi varianta alegerilor anticipate.

Ce legi se grăbește guvernul Bolojan să adopte pe ultima sută de metri. Lista completă a proiectelor de acte normative din ședința de astăzi
Nicușor Dan. Cum va fi afectată securitatea României de retragerea americanilor din Europa
„Miracolul" Bolojan. Cum a reușit premierul să adune mai puțin de 1.000 de oameni în Piața Victoriei, dar peste 100.000 de reacții la mesajul de mulțumire. Mirel Palada descifrează anomalia
Nicușor Dan, din Armenia: Mulțumesc prietenilor europeni pentru participarea la discuția despre dezinformare și amenințări hibride
Dragoș Pîslaru, în vizorul Sindicatelor Polițiștilor. I se cere demisia imediată. Care sunt motivele
Nicușor Dan, „extrem de optimist" că Republica Moldova va intra în UE: „Așteptăm un răspuns până la sfârșitul lunii iunie"
Grecia interzice șezlongurile și umbrelele de soare pe plaje. „Mișcarea prosoapelor" impune reglementări dure
Iranul a reluat atacurile cu rachete și drone asupra țărilor din Golf. Emiratele Arabe Unite au activat apărarea aeriană
Medicii încearcă să evacueze doi pasageri de pe vasul din Cabo Verde după ce un german și doi olandezi au murit de la infecția cu hantavirus
Toni Neacșu: Moțiunea de mâine are șansele să o ajungă pe a doua clasată ca număr de voturi
🚨 50 oameni s-au strâns până la ora asta la mitingul pro-Bolojan din Piața Victoriei. Este a doua zi consecutivă de proteste
WSJ: Iranienii ar putea folosi delfini minați împotriva navelor americane din Strâmtoarea Ormuz

