Nicușor Dan. Cum va fi afectată securitatea României de retragerea americanilor din Europa

Nicușor Dan este convins că cel puțin trei ani securitatea României nu va fi afectată de retragerea trupelor americane din Europa. Dislocarea militarilor SUA în Pacific se va face gradual, ceea ce va da timp Europei să se regrupeze. Președintele subliniază că prin programul SAFE, Uniunea va reuși să facă față de una singură, cel puțin Rusiei.

Evident că în primul rând că tema summit-ului B 9 este relația transatlantică. Da, deci ea tema a fost stabilită acum trei, patru, cinci luni și iată că se dovedește foarte actuală. Nu este o surpriză. Încă din primul mandat al președintelui Trump, strategia de apărare a Statelor Unite a spus că se va concentra pe Indo-Pacific, mai mult decât pe Europa. Și că o să existe pași gradual în direcția asta. Și acesta este unul dintre pași, explică Nicușor Dan din Armenia.

Europa se regrupează

Ce este îmbucurător este că Europa a înțeles mesajul ăsta, a început să compenseze deficitul de securitate pe care îl avea în sensul de pe care il furniza Statele Unite. Suntem într-un proces care cuprinde SAFE și alte alte instrumente de a de-a recupera.

Deci, bineînțeles că sunt, trăim momente complicate, sunt tensiunii, emoții, impulsuri, dar în linii mari, eu sunt foarte optimist că Europa va reuși.

Pe măsură ce Statele Unite se vor dezangaja parțial din Europa, Europa singură va reuși să compenseze. În orice caz, nici un fel de pericol pentru viitorul imediat, de 1,2,3 ani de acum, promite Nicușor Dan.

Recomandarea aurorului: Nicușor Dan, din Armenia: Mulțumesc prietenilor europeni pentru participarea la discuția despre dezinformare și amenințări hibride