Ministrul Finanțelor explică un mesaj al Moody’s, după căderea guvernului Mureșan: Direcția trebuie continuată printr-un buget credibil pe 2027

Ministrul de Finanțe spune, într-o postare pe o rețea de socializare, ce a discutat cu Agenția de rating Moody’s și care sunt așteptările din partea României. Alexandru Nazare vorbește despre adoptarea bugetului pe 2027, pînă la sfârșitul acestui an și continuarea ajustării fiscale în următorii doi ani. ”Incertitudinea politică are efecte economice și financiare reale. Moody’s arată că evoluțiile politice din următoarele săptămâni vor conta pentru evaluarea durabilității ajustării și consideră tot mai dificilă adoptarea bugetului pentru 2027 până la sfârșitul anului în lipsa unui sprijin politic suficient”, spune ministrul.

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„Progresele din 2026 ne dau o bază solidă. Mesajul transmis către Moody’s este că această direcție trebuie continuată printr-un buget credibil pentru 2027 și predictibilitate pentru anii următori. Aseară am avut o nouă discuție cu reprezentanții Moody’s, în care am explicat situația actuală a finanțelor publice, evoluția execuției bugetare și provocările pe care le avem în față pentru 2027”, a scris Nazare pe Facebook.

Consolidarea fiscală, după 2026, sub semnul întrebării ”Comentariul publicat azi de agenție trebuie citit în întregime. Nu este o acțiune de rating, iar Moody’s constată explicit că ajustarea fiscală a României a depășit semnificativ așteptările în acest an: deficitul cash a coborât la 2,9% din PIB la opt luni, de la 4,5% în aceeași perioadă a anului trecut. Execuția bugetară din aceste 8 luni rămâne principalul nostru argument în discuțiile cu agențiile de rating. În același timp, Moody’s atrage atenția că lipsa unei majorități guvernamentale și condițiile mai dificile de finanțare pot pune presiune asupra continuării consolidării după 2026”, a precizat Nazare.

”Trebuie să demonstrăm că progresul din 2026 nu este temporar”

”Nu putem controla deciziile agențiilor de rating sau evoluțiile din piețele internaționale. Putem controla însă datele noastre, deciziile fiscal-bugetare și credibilitatea pe care România o construiește prin consecvență. Am recuperat mult din încrederea pierdută. Următoarea etapă este să demonstrăm că progresul din 2026 nu este temporar și că România poate continua consolidarea, protejând în același timp investițiile și creând condițiile pentru reducerea costurilor de finanțare și relansarea economiei”, a mai declarat ministrul Finanțelor.

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