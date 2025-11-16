Prima pagină » Știri politice » Eugen Teodorovici și-a depus OFICIAL candidatura pentru Primăria Capitalei

Eugen Teodorovici și-a depus OFICIAL candidatura pentru Primăria Capitalei

Olga Borșcevschi
16 nov. 2025, 14:05, Știri politice
Eugen Teodorovici și-a depus OFICIAL candidatura pentru Primăria Capitalei
Galerie Foto 7

Fostul ministru al Finanțelor, Eugen Teodorovici, și-a depus duminică dosarul de candidatură la Biroul Electoral al Municipiului București.

La sediul BEM, Eugen Teodorovici s-a întâlnit cu un alt candidat, Gigi Nețoiu, venit și el să își depună dosarul de candidatură. „Să se audă în tot Bucureștiul”, a declarat Teodorovici.

Alegerile locale anticipate din București vor avea loc pe data de 7 decembrie 2025, după ce fostul primar general Nicușor Dan a fost ales președinte al României. Scrutinul va desemna un nou primar general, în contextul lăsat de plecarea acestuia la Palatul Cotroceni.

Gigi Nețoiu intră oficial în cursa pentru Primăria Capitalei

Teodorovici analizează candidații la Primăria Capitalei: „Nu au ei la un loc câtă administrație am eu în spate"

