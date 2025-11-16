Eugen Teodorovici și-a depus OFICIAL candidatura pentru Primăria Capitalei

Fostul ministru al Finanțelor, Eugen Teodorovici, și-a depus duminică dosarul de candidatură la Biroul Electoral al Municipiului București.

La sediul BEM, Eugen Teodorovici s-a întâlnit cu un alt candidat, Gigi Nețoiu, venit și el să își depună dosarul de candidatură. „Să se audă în tot Bucureștiul”, a declarat Teodorovici.

Alegerile locale anticipate din București vor avea loc pe data de 7 decembrie 2025, după ce fostul primar general Nicușor Dan a fost ales președinte al României. Scrutinul va desemna un nou primar general, în contextul lăsat de plecarea acestuia la Palatul Cotroceni.

