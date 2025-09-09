Teodorovici analizează candidații la Primăria Capitalei: „Nu au ei la un loc câtă administrație am eu în spate”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, Eugen Teodorovici, fost Ministru al Economiei și Finanțelor din România, a vorbit despre candidații la Primăria Capitalei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.
Invitat la emisiunea lui Ionuț Cristache, Eugen Teodorovici a discutat despre candidații de la Primăria Generală a Capitalei. Acesta a început prin a spune că își depune și el candidatura. Apoi, a luat la analizat fiecare posibil contracandidat. Despre Piedone a spus clar că nu va candida. Politicianul susține că Piedone are probleme prea mari cu ANI ca să poată candida. Despre Băluță, fostul ministru a spus că nu are motivație politică să candideze. În această perioadă, când întreaga Capitală urăște PSD-ul, Băluță nu se riscă. Cel mai bine, susține acesta, este ca Băluță să își rezolve toate planurile de pe agendă, ca în 2028 să aibă drum direct spre Primăria Generală. Candidatura Ancăi Alexandrescu este pusă de politician sub semnul întrebării. În același timp, acesta susține că ar fi cea mai bună dintre cei enunțați în discurs. Ciucu, spune acesta, nu va fi lăsat să candideze. Bolojan nu îi va susține candidatura. Și, în final, pe Drulă îl cataloghează drept un tip ok, dar care nu prinde la electorat.
„Da, sigur că voi candida. Nu înțeleg de ce i-ați înșirat pe ei aici. Vă spun eu că Piedone nu candidează. A spus că nu candidează și nu are cum să candideze că are probleme cu ANI. Deci nu poate să candideze. El nu poate legal să facă asta. Dacă o să candideze și se închide dosarul, i se retrage mandatul. Băluță nu se bagă. Băluță nu se bagă fiindcă nu are de ce. Nu are de ce politic să se bage. Politic, nu te bagi azi în campanie pentru că este hate-ul enorm față de PSD în București. Și atunci fiecare din partid, mai ales că este prim-vicepreședinte al PSD, de ce să riște? Stă frumos și își face lucrările, iar în 2028 are drum direct către Primăria Capitalei. Anca Alexandrescu. Ea așa zice, dar nu cred că se va băga. Oricum este mai bună decât ceilalți candidați. Ciucu nu cred că vrea Bolojan să se bage, pentru că Bolojan este USR-ist. Domnul Drulă este ok, ne salutăm, dar nu prinde. Nu este aroganță. Eu nu sunt un tip arogant, absolut deloc. Sunt un tip care spune și constată niște lucruri. A spune ceva despre ceea ce tu ai făcut, înseamnă constatare. Dacă spui ceva ce nu ai făcut, ăia înseamnă o laudă. Atunci te lauzi. Eu voi fi independent. Voi prezenta bucureștenilor ce soluții îi așteaptă. Cred că problemele astea le știu toți bucureștenii. De la trafic până la ce veți dumneavoastră, parcări și aer curat. Încă o dată, mă știți ca pe un om de administrație de foarte mulți ani. Nu au toți candidații de aici la un loc, administrație cât am eu în spate. Problema Capitalei și a țării în general… Care este finanțarea? Că e vorba de banii de la bugetul de stat, că e vorba de fonduri europene… Păi, dacă am fost ministru la ambele zone și ați avut performanțe ca țară fiind eu Ministru de Finanțe sau Fonduri Europene, nu cred că ar fi o problemă pentru București să se finanțeze. Și am mai spus-o, nu voi folosi niciun leu din bugetul Primăriei Capitalei pentru a o dezvolta. Este un nou concept. Asta o s-o vedeți în campanie.”, a explicat politicianul.