Teodorovici analizează candidații la Primăria Capitalei: „Nu au ei la un loc câtă administrație am eu în spate”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, Eugen Teodorovici, fost Ministru al Economiei și Finanțelor din România, a vorbit despre candidații la Primăria Capitalei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Eugen Teodorovici: „Nu voi folosi niciun leu din bugetul Primăriei Capitalei pentru a o dezvolta”

Invitat la emisiunea lui Ionuț Cristache, Eugen Teodorovici a discutat despre candidații de la Primăria Generală a Capitalei. Acesta a început prin a spune că își depune și el candidatura. Apoi, a luat la analizat fiecare posibil contracandidat. Despre Piedone a spus clar că nu va candida. Politicianul susține că Piedone are probleme prea mari cu ANI ca să poată candida. Despre Băluță, fostul ministru a spus că nu are motivație politică să candideze. În această perioadă, când întreaga Capitală urăște PSD-ul, Băluță nu se riscă. Cel mai bine, susține acesta, este ca Băluță să își rezolve toate planurile de pe agendă, ca în 2028 să aibă drum direct spre Primăria Generală. Candidatura Ancăi Alexandrescu este pusă de politician sub semnul întrebării. În același timp, acesta susține că ar fi cea mai bună dintre cei enunțați în discurs. Ciucu, spune acesta, nu va fi lăsat să candideze. Bolojan nu îi va susține candidatura. Și, în final, pe Drulă îl cataloghează drept un tip ok, dar care nu prinde la electorat.