Prima pagină » Știri politice » Gigi Nețoiu intră oficial în cursa pentru Primăria Capitalei

🚨 Gigi Nețoiu intră oficial în cursa pentru Primăria Capitalei

Olga Borșcevschi
16 nov. 2025, 13:23, Știri politice
13:37

Gigi Nețoiu a ajuns la sediul BEM

Gheorghe Nețoiu, fost investitor în fotbal și candidat independent la Primăria Capitalei a ajuns la Biroul Electoral Municipal.

El este însoțit de fostul ministru al Finanțelor, Eugen Teodorovici.

 

Afaceristul Gigi Nețoiu își depune duminică oficial semnăturile pentru a intra în cursa pentru Primăria Capitalei.

Pe 7 decembrie 2025 au loc alegerile locale pentru Primăria Capitalei, iar printre candidați se numără și fostul acționar de la Dinamo, Gigi Nețoiu.

Luni seară se închide perioada de depunere a semnăturilor, iar campania electorală începe oficial pe 22 noiembrie.

Alegerile parțiale pentru fotoliul de primar general vor avea loc pe 7 decembrie, iar campania se va încheia pe 6 decembrie, la ora 7:00.

