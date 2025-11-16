🚨 Gigi Nețoiu intră oficial în cursa pentru Primăria Capitalei

13:37 Gigi Nețoiu a ajuns la sediul BEM Gheorghe Nețoiu, fost investitor în fotbal și candidat independent la Primăria Capitalei a ajuns la Biroul Electoral Municipal. El este însoțit de fostul ministru al Finanțelor, Eugen Teodorovici.

Afaceristul Gigi Nețoiu își depune duminică oficial semnăturile pentru a intra în cursa pentru Primăria Capitalei.

Pe 7 decembrie 2025 au loc alegerile locale pentru Primăria Capitalei, iar printre candidați se numără și fostul acționar de la Dinamo, Gigi Nețoiu.

Luni seară se închide perioada de depunere a semnăturilor, iar campania electorală începe oficial pe 22 noiembrie.

Alegerile parțiale pentru fotoliul de primar general vor avea loc pe 7 decembrie, iar campania se va încheia pe 6 decembrie, la ora 7:00.

