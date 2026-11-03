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USR a luat la țintă parlamentarii-avocați. Vrea să le interzică să reprezinte clienți în procese împotriva statului român. Ce prevede proiectul de lege

USR a luat la țintă parlamentarii-avocați. Vrea să le interzică să reprezinte clienți în procese împotriva statului român. Ce prevede proiectul de lege
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USR propune o nouă inițiativă legislativă care presupune ca parlamentarii care exercită și profesia de avocat să nu mai poată acorda consultanță, asistență juridică sau reprezentare în dosare de corupție, trafic de droguri, spălare de bani și alte categorii de infracțiuni. De asemenea, aceștia nu ar mai putea reprezenta clienți în procese împotriva statului român sau a instituțiilor publice. Măsura este prevăzută într-un proiect de lege inițiat de USR și înregistrat la Senat pentru dezbatere în data de 2 noiembrie 2026.

Ce interdicții ar urma să fie reintroduse

În expunerea de motive, USR arată că, înainte de modificările introduse prin Legea nr. 180/2026, parlamentarii-avocați aveau mai multe restricții în exercitarea profesiei.

Acestea vizau pledarea în cauzele aflate pe rolul judecătoriilor și tribunalelor, acordarea asistenței juridice la parchetele de pe lângă aceste instanțe, precum și implicarea în anumite categorii de dosare penale. De asemenea, parlamentarii nu puteau pleda în cauze civile sau comerciale împotriva statului român, a autorităților și instituțiilor publice ori a unor entități economice controlate de stat.

Potrivit documentului, modificările legislative din 2026 au restrâns considerabil aceste interdicții. În prezent, restricțiile speciale în materie penală vizează doar infracțiunile contra securității naționale, genocidul, infracțiunile contra umanității și cele de război. A fost păstrată și interdicția de a pleda în procese intentate statului român în fața instanțelor internaționale.

USR invocă protejarea independenței mandatului parlamentar

Prin noua inițiativă, USR urmărește reintroducerea limitărilor aplicabile parlamentarilor-avocați înainte de adoptarea Legii nr. 180/2026.

  • USR susține că proiectul are ca obiectiv protejarea independenței și prestigiului mandatului parlamentar, precum și delimitarea exercitării unei funcții publice de promovarea intereselor private ale clienților.
  • Proiectul prevede reglementarea expresă a interdicției de a acorda consultanță, asistență sau reprezentare juridică în litigii împotriva statului român și a entităților publice.
  • Proiectul urmează să intre în procedura parlamentară de dezbatere și adoptare.

Documentul poate fi citit AICI. 

Proiectul a fost inițiat de Alexandru Dimitriu și este susținut de Alin Stoica, Murariu Oana, Plujar Andrei Gheorghe, Radu Mihaiu, Marussi George, Paraschivescu Ovidiu, Botez Mihai-Cătălin și Buzoianu Diana.

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