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Gheorghe Piperea, detalii despre protestul pe care AUR îl pregătește pentru Călin Georgescu: Îl susținem fără ezitare

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Europarlamentarul Gheorghe Piperea a explicat, în emisiunea Ai aflat! cu Ionuț Cristache, faptul că AUR va organiza o acțiune care va reuni atât membri AUR, cât și simpatizanți, în perioada 14-15 noiembrie, care este posibil să implice și un protest pe fondul nemulțumirilor sociale. Deși s-a vehiculat intens că George Simion ar organiza un protest, anunțul președintelui AUR face referire la o întâlnire, și nu la o acțiune de protest.

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„Anunțul pe care l-a făcut George Simion este că ne întâlnim în București. Deocamdată, nu este un anunț că facem un astfel de protest. Se va întâmpla, probabil, un protest pe teme sociale, unde cu siguranță că va fi adusă în discuție și lipsirea de libertate, pe care o considerăm forțată și excesivă.”

Protestele de susținere față de Călin Georgescu, abordate cu precauție

Întrebat de Ionuț Cristache despre motivele care au împiedicat Alianța pentru Unirea Românilor să facă, în mod vizibil, apel la populație pentru a se alătura mișcărilor de susținere pentru Călin Georgescu, Gheorghe Piperea a explicat că poziția AUR este, fără ezitare, una de susținere față de fostul candidat la prezidențiale, însă abordarea protestului trebuie să fie una precaută. Europarlamentarul AUR a amintit protestele organizate de fermieri la mijlocul lunii septembrie, când partidul AUR a fost acuzat că ar fi instigat la violențe.

„Protestul acesta se organizează în condiții atente și prudente, astfel încât să nu apară violențe care să fie rezultatul unor provocări. Chiar vă rog să vă amintiți că aveți un protest al oierilor, unde au fost reprezentanți ai AUR împreună în mijlocul oierilor și la toate televiziunile s-a spus că este o confiscare de către AUR a acestui protest și că violențele sunt de la AUR.”

„Poziția AUR este de susținere fără niciun fel de ezitare a lui Georgescu. La protestele pe care le vedeți de aproape două luni de zile în fața arestului central sau în fața Curții de Apel, mai mult de trei sferturi dintre participanți sunt membri AUR”, a concluzionat Gheorghe Piperea.

Acesta a amintit și faptul că, în timpul protestelor organizate de ciobani, unii indivizi, s-au prezentat drept membrii AUR și afișat cu pancarte cu însemnele partidului, alături de mesaje menite să discrediteze formațiunea.

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