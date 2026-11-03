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Cristela Georgescu lansează un avertisment pentru cei care se bucură de arestarea soțului său: „Acest om nici măcar nu a fost judecat” / „Este un caz de persecuție politică de neimaginat”

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Cristela Georgescu a mers marți la Arestul Central ca să-i ducă mâncare soțului ei. Aceasta a lansat un avertisment pentru presa care scrie prea mult despre încarcerarea lui și le-a transmis celor care se bucură de arestarea lui Călin Georgescu că orice rău făcut se plătește.

Într-o intervenție pentru România TV, Cristela Georgescu a spus că ar vrea să îi privească direct în ochi pe cei care îl comentează pe soțul ei la televizor și să-i întrebe dacă sunt conștienți că „totul se plătește”. Soția fostului candidat la prezidențiale a susținut că nici lacrimile, nici rugăciunile și nici faptele rele nu trec neobservate în fața divinității.

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„Puțină decență, puțină considerație. Aș vrea să mă uit în ochii acestor oameni care vorbesc despre el în diverse studiouri de televiziune și să îi întreb dacă sunt conștienți că există legi duhovnicești, că există un Dumnezeu și că totul se plătește. Deci durerea pe care ei o provoacă, mai ales unor copii, nu va rămâne, nu va trece, nu va trece. În fața lui Dumnezeu nu rămâne nicio lacrimă, nicio rugăciune, niciun fapt rău”, a spus Cristela Georgescu.

În continuare, aceasta a reproșat modul în care mass-media ar trata cazul lui Călin Georgescu. În opinia sa, soțul ei ar fi prezentat în spațiul public ca și cum vinovăția acestuia ar fi fost deja stabilită, deși, potrivit afirmațiilor sale, nu există încă fapte concrete dovedite împotriva lui.

„Peste tot în mass media se vorbește despre el și se prezintă ca și când ar fi vinovat. Acest om nici măcar nu a fost judecat. Nu avem până acum niciun fel de fapt. Se fac presiuni de toate felurile”, a afirmat Cristela Georgescu.

Cristela Georgescu le-a mulțumit susținătorilor

Soția lui Călin Georgescu a avut un mesaj și pentru susținătorii fostului candidat la alegerile prezidențiale. Aceasta a transmis recunoștință pentru sprijinul primit, pe care l-a numit „jertfă” și a spus că un simplu „mulțumesc” nu ar putea acoperi dimensiunea acestui ajutor.

„Pur și simplu este peste puterea mea de a înțelege recunoștința și mulțumirea pentru jertfa lor. Nici nu poate fi cuprinsă într-un cuvânt atât de mic cum este mulțumesc. El iubește în continuare, acest popor iubește în continuare România, le mulțumește tuturor și le spune să aibă în continuare credință, nădejde, indiferent cât mesianic ar putea să sune aceste lucruri. Sunt lucruri de bun simț”.

De asemenea, Cristela le-a îndemnat pe persoanele care îl susțin pe soțul său să își păstreze credința și nădejdea, să se întoarcă la Sfânta Scriptură și să recurgă la post, rugăciune, dragoste și umanitate. Aceasta a susținut că Georgescu iubește în continuare România și poporul.

„Știți, până la urmă, la un moment dat, cu toții ajungem să ne întoarcem la Sfânta Scriptură și acolo avem două arme minunate, pentru care, slavă Domnului, deocamdată nu ne judecă și nu ne închide nimeni, pe nedrept, mai ales: postul și rugăciunea. Acestea ne-au mai rămas. Și dragostea dintre noi, știți, umanitatea”.

„În aceste clipe se stabilește un precedent foarte periculos”

Cristela Georgescu a descris situația actuală drept un precedent periculos și un caz de presupusă persecuție politică fără precedent după 1989. În opinia ei, ceea ce se întâmplă acum nu privește doar soarta unei persoane sau a unei familii, ci este un risc care ar putea viza pe oricine.

„În aceste clipe, prin tot ce se face, se stabilește un precedent foarte periculos, este un caz unic, este un caz de persecuție politică de neimaginat cu care nu ne-am mai confruntat, cel puțin după 1989, și oricare dintre cei care aruncă cu ouă, stau acasă, ridică din umeri, stau în spatele perdelei, nu știu ce mai fac, sau dezbat în studiouri, poate ajunge în această situație. Să ne ferească Dumnezeu de o asemenea durere și tortură”, a mai spus Cristela Georgescu.

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