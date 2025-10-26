63% din bucureșteni nu sunt mulțumiți de activitatea Guvernului condus de Ilie Bolojan iar 68% dintre ei nu sunt mulțumiți de cum arată Bucureștiul. Datele rezultă dintr-un sondaj de opinie dat astăzi publicității de Avangarde. 62% din bucureștenii chestionați spun că vor să se facă alegeri cât mai rapid și dezvăluie că au deja un preferat iar 43% anunță că sigur își vor exercita dreptul de vot în alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei din 7 decembrie.
În privința preferințelor electorale, sondajul Avangarde îl plasează pe primul loc pe primarul sectorului 4, Daniel Băluță (PSD) cotat cu 25% din intențiile de vot iar pe locul 2 pe Ciprian Ciucu (PNL, primar sector 6) cu 23%.
Cătălin Drulă (USR) ar fi pe locul 3 al preferința electoratului cu doar 18% iar pe locul 4 – Anca Alexandrescu, independent – cu 16%.
Cristian Popescu Piedone (PNRR) este cotat cu doar 8% intenție de vot, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Capitală, iar Vlad Gheorghe (DREPT) ar obține 4%, Ana Ciceală (SENS)- 3% și Virgil Alexandru Zidaru (Makaveli) -2%.
Mai mult, cercetarea Avangarde indică faptul că 62% din bucureșteni deja s-au decis cu cine vor vota.
Sondajul Avangarde a fost realizat în perioada 19-25 octombrie la nivelul municipiului București, pe un eșantion multistratificat, probabilistice și are o marjă de eroare de +/- 3,2%.