În timp ce ițele anchetei din „blocul groazei” din Rahova rămân la fel de încurcate și cu multe semne de întrebare – instituțiile statului pasând, în spiritul bunei tradiții, vina dintr-o „ogradă” în alta – politicienii fac ce știu ei mai bine. Mai exact, par să exploateze, în numele „solidarității” puternic clamate pe rețelele de socializare, drama unor oameni care au rămas fără munca de-o viață și fără oamenii dragi care și-au pierdut viața în explozia de vineri dimineața.

Caz concret: Stelian Bujduveanu, primarul intermar al Capitalei și cel care a preluat „greaua moștenire” de la actualul președinte Nicușor Dan.

Sătui ca orice tragedie să devină momentul ideal pentru politicieni să-și facă campanie pentru funcțiile mult visate, oamenii l-au taxat dur pe Bujduveanu.

Trei persoane au decedat în urma exploziei de vineri

Reamintim că vineri, în cartierul bucureştean Rahova, din sectorul 5 al Capitalei, trei persoane au murit, iar 15 victime au fost duse de urgență la spital, printre acestea fiind doi copii, de 12 şi 17 ani, după ce o explozie puternică a avut loc la un bloc de locuințe.

Unul dintre răniți a fost transferat în străinătate, iar Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, aflat în apropiere, a fost evacuat, cursurile fiinnd ține în regim online timp de o săptămână. Poliția a făcut mai multe audieri, iar ancheta care va devoala cine a deschis gazul în „blocul groazei” este în desfășurare.

Stelian Bujduveanu, solidaritate cu iz de campanie electorală

Stelian Bujduveanu – care nu și-a asumat deschis, până în prezent, o candidatură a sa la Primăria Capitalei, motivând că așteaptă să fie stabilită o dată clară a alegerilor – pare să fi intrat deja în febra campaniei electorale pentru București.

Mesajul postat de actualul primar interimar pe pagina sa de Facebook și pe cea de Instagram – dincolo de tragedia despre care vorbește, una reală și nemiloasă pentru viața oamenilor – are un montaj magistral realizat, bine targhetat pe un public țintă, cu vârsta între 24 și 52 de ani.

Mai exact, un mesaj la obiect despre solidaritatea măreață din aceste zile a Primăriei Capitalei pentru cei atinși de explozia din Rahova – acompania și de un video, însoțit pentru amploarea impactului de o muzică tristă pe fundal – în timp ce Stelian Bujduveanu vorbește despre drama oamenilor din „blocul groazei.”

La o simplă consultare a setărilor postării se poate vedea că plătitorul și beneficiarul postării este chiar Stelian Bujduveanu.

„Continuăm, împreună cu echipa Primăriei Capitalei, să fim alături de familiile afectate de explozie. În prima etapă au fost luate măsurile urgente: evacuarea răniților, consiliere psihologică pentru toți cei afectați și cazarea persoanelor care au rămas fără locuință. Acum trecem la etapa următoare: găsirea celor mai bune soluții pentru ca oamenii să revină, treptat, la normalitate și stabilitate.

Pregătim relocarea în apartamente din proximitate și identificăm resursele necesare pentru reconstrucția locuințelor distruse. Punctul de comandă și asistență funcționează în incinta Liceului „Dimitrie Bolintineanu”, unde echipele Primăriei Capitalei, DGASMB și instituțiile partenere oferă permanent sprijin locatarilor. Întreaga țară e alături de locuitorii din București”, este mesajul solidarității clamat ca un lait motiv în aceste zile de primarul interimar al Capitalei.

„Ce nu faceți voi pentru voturi? / Gata, ai intrat în campanie electorală”

Postarea politicianului a fost taxată dur de români care i-au bătut obrazul că își face campanie pe drama oamenilor și de dragul voturilor din campania electorală.

Budjuveanu nu vrea „să fluture candidaturi”, dar își face neoficial campanie

Lupta pentru Primăria Capitalei a devenit deja un subiect de dispută în coaliţie, deși data organizării alegerilor locale la Bucureşti nu a fost încă decisă de Guvern, neexistând un acord între cele patru partide de la guvernare.

Întrebat dacă va fi printre candidații la Primăria Capitalei, Stelian Bujduveanu a declarat, într-un interviu pentru HotNews, că nu vrea să fluture o candidatură înainte să fie stabilită data alegerilor.

„În primul rând trebuie să avem alegeri cât mai repede. Nu evit să spun răspicat, ci cred că nu este în regulă să fluturăm candidaturi înainte să avem data alegerilor. Nu cred că este corect ce au făcut ceilalți doritori. Când va exista data alegerilor, cei doritori pot să anunțe.

Oricine poate fi primar general, întrebare e ce face mai departe. Dacă ajungi primar general și trebuie să te învățăm doi ani cum funcționează primăria generală….Aici e rolul nostru celor din București să întrebăm candidații cum funcționează primăria, cum funcționează acest oraș. Nicușor Dan s-a ocupat 15 ani. Alții au candidat prin alte județe să ajungă deputați sau senatori și au trădat încredere și au plecat la București să candideze. Haideți să vedem cine s-a ocupat de oraș în ultimii și cine știe cum trebuie să funcționeze orașul mai departe”, a declarat primarul interimar.

Bujduveanu a stârnit și „ciclonul” USR, fiind acuzat că face „show politic”

Reamintim că și liderii USR au fost nemulțumiți de decizia autorităților municipale de a închide școlile – în ziua ciclonului care a stârnit o adevărată furtună politică – și susțin acum că nu a existat un „temei real”, acuzând că a fost exercițiu de imagine pentru primarul interimar, Stelian Bujduveanu.

Interimarul de la Capitală a fost criticat și acuzat că face „show politic” și de către colegul său de partid, Ciprian Ciucu.

