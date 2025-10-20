Prima pagină » Actualitate » Primarul general interimar, Stelian Bujduveanu, care dorește să fie candidatul PNL la Primăria Bucureștiului, își face campanie pe drama tragediei din Rahova. Cum taxează românii clipurile plătite de Bujduveanu, „Ce nu faceți voi pentru voturi? Gata, ai intrat în campanie electorală?”

Primarul general interimar, Stelian Bujduveanu, care dorește să fie candidatul PNL la Primăria Bucureștiului, își face campanie pe drama tragediei din Rahova. Cum taxează românii clipurile plătite de Bujduveanu, „Ce nu faceți voi pentru voturi? Gata, ai intrat în campanie electorală?”

20 oct. 2025, 13:23, Actualitate
Primarul general interimar, Stelian Bujduveanu, care dorește să fie candidatul PNL la Primăria Bucureștiului, își face campanie pe drama tragediei din Rahova. Cum taxează românii clipurile plătite de Bujduveanu,

În timp ce ițele anchetei din „blocul groazei” din Rahova rămân la fel de încurcate și cu multe semne de întrebare – instituțiile statului pasând, în spiritul bunei tradiții, vina dintr-o „ogradă” în alta – politicienii fac ce știu ei mai bine. Mai exact, par să exploateze, în numele „solidarității” puternic clamate pe rețelele de socializare, drama unor oameni care au rămas fără munca de-o viață și fără oamenii dragi care și-au pierdut viața în explozia de vineri dimineața.

Caz concret: Stelian Bujduveanu, primarul intermar al Capitalei și cel care a preluat „greaua moștenire” de la actualul președinte Nicușor Dan.

Sătui ca orice tragedie să devină momentul ideal pentru politicieni să-și facă campanie pentru funcțiile mult visate, oamenii l-au taxat dur pe Bujduveanu.

Trei persoane au decedat în urma exploziei de vineri

Reamintim că vineri, în cartierul bucureştean Rahova, din sectorul 5 al Capitalei, trei persoane au murit, iar 15 victime au fost duse de urgență la spital, printre acestea fiind doi copii, de 12 şi 17 ani, după ce o explozie puternică a avut loc la un bloc de locuințe.

Unul dintre răniți a fost transferat în străinătate, iar Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, aflat în apropiere, a fost evacuat, cursurile fiinnd ține în regim online timp de o săptămână. Poliția a făcut mai multe audieri, iar ancheta care va devoala cine a deschis gazul în „blocul groazei” este în desfășurare.

Stelian Bujduveanu, solidaritate cu iz de campanie electorală

Stelian Bujduveanu – care nu și-a asumat deschis, până în prezent, o candidatură a sa la Primăria Capitalei, motivând că așteaptă să fie stabilită o dată clară a alegerilor – pare să fi intrat deja în febra campaniei electorale pentru București.

Mesajul postat de actualul primar interimar pe pagina sa de Facebook și pe cea de Instagram – dincolo de tragedia despre care vorbește, una reală și nemiloasă pentru viața oamenilor – are un montaj magistral realizat, bine targhetat pe un public țintă, cu vârsta între 24 și 52 de ani.

Mai exact, un mesaj la obiect despre solidaritatea măreață din aceste zile a Primăriei Capitalei pentru cei atinși de explozia din Rahova – acompania și de un video, însoțit pentru amploarea impactului de o muzică tristă pe fundal – în timp ce  Stelian Bujduveanu vorbește despre drama oamenilor din „blocul groazei.”

La o simplă consultare a setărilor postării se poate vedea că plătitorul și beneficiarul postării este chiar Stelian Bujduveanu.

„Continuăm, împreună cu echipa Primăriei Capitalei, să fim alături de familiile afectate de explozie. În prima etapă au fost luate măsurile urgente: evacuarea răniților, consiliere psihologică pentru toți cei afectați și cazarea persoanelor care au rămas fără locuință. Acum trecem la etapa următoare: găsirea celor mai bune soluții pentru ca oamenii să revină, treptat, la normalitate și stabilitate.

Pregătim relocarea în apartamente din proximitate și identificăm resursele necesare pentru reconstrucția locuințelor distruse. Punctul de comandă și asistență funcționează în incinta Liceului „Dimitrie Bolintineanu”, unde echipele Primăriei Capitalei, DGASMB și instituțiile partenere oferă permanent sprijin locatarilor. Întreaga țară e alături de locuitorii din București”, este mesajul solidarității clamat ca un lait motiv în aceste zile de primarul interimar al Capitalei.

„Ce nu faceți voi pentru voturi? / Gata, ai intrat în campanie electorală”

Postarea politicianului a fost taxată dur de români care i-au bătut obrazul că își face campanie pe drama oamenilor și de dragul voturilor din campania electorală.

Budjuveanu nu vrea „să fluture candidaturi”, dar își face neoficial campanie

Lupta pentru Primăria Capitalei a devenit deja un subiect de dispută în coaliţie, deși data organizării alegerilor locale la Bucureşti nu a fost încă decisă de Guvern, neexistând un acord între cele patru partide de la guvernare.

Întrebat dacă va fi printre candidații la Primăria Capitalei, Stelian Bujduveanu a declarat, într-un interviu pentru HotNews, că nu vrea să fluture o candidatură înainte să fie stabilită data alegerilor.

„În primul rând trebuie să avem alegeri cât mai repede. Nu evit să spun răspicat, ci cred că nu este în regulă să fluturăm candidaturi înainte să avem data alegerilor. Nu cred că este corect ce au făcut ceilalți doritori. Când va exista data alegerilor, cei doritori pot să anunțe.

Oricine poate fi primar general, întrebare e ce face mai departe. Dacă ajungi primar general și trebuie să te învățăm doi ani cum funcționează primăria generală….Aici e rolul nostru celor din București să întrebăm candidații cum funcționează primăria, cum funcționează acest oraș. Nicușor Dan s-a ocupat 15 ani. Alții au candidat prin alte județe să ajungă deputați sau senatori și au trădat încredere și au plecat la București să candideze. Haideți să vedem cine s-a ocupat de oraș în ultimii și cine știe cum trebuie să funcționeze orașul mai departe”, a declarat primarul interimar.

Bujduveanu a stârnit și „ciclonul” USR, fiind acuzat că face „show politic”

Reamintim că și liderii USR au fost nemulțumiți de decizia autorităților municipale de a închide școlile –  în ziua ciclonului care a stârnit o adevărată furtună politică – și susțin acum că nu a existat un „temei real”, acuzând că a fost exercițiu de imagine pentru primarul interimar, Stelian Bujduveanu.

Interimarul de la Capitală a fost criticat și acuzat că face „show politic” și de către colegul său de partid, Ciprian Ciucu.

Sursă foto: Colaj Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

ULTIMA ORĂ George Simion cere demisia lui Ilie Bolojan după votul CCR
16:00
George Simion cere demisia lui Ilie Bolojan după votul CCR
EDUCAȚIE Când începe VACANȚA de iarnă, în anul școlar în 2025/2026. Elevii vor avea în total 19 zile libere
15:36
Când începe VACANȚA de iarnă, în anul școlar în 2025/2026. Elevii vor avea în total 19 zile libere
BREAKING NEWS “Marea Reformă” a lui Bolojan a picat la CCR. Premierul a anunțat că DEMISIONEAZĂ într-o astfel de situație. Își va ține Ilie Bolojan cuvântul dat sau România va fi condusă de un premier fără ONOARE?
15:26
“Marea Reformă” a lui Bolojan a picat la CCR. Premierul a anunțat că DEMISIONEAZĂ într-o astfel de situație. Își va ține Ilie Bolojan cuvântul dat sau România va fi condusă de un premier fără ONOARE?
CONTROVERSĂ Drumuri construite ilegal peste magistrale de gaz, de edilul Sectorului 3. „În caz de explozie, nu mai rămâne nimic”
15:25
Drumuri construite ilegal peste magistrale de gaz, de edilul Sectorului 3. „În caz de explozie, nu mai rămâne nimic”
GALERIE FOTO Cu propriul guvern pe un butoi de pulbere, Nicușor Dan se întâlnește cu un comisar european să discute de „amenințări hibride”
14:34
Cu propriul guvern pe un butoi de pulbere, Nicușor Dan se întâlnește cu un comisar european să discute de „amenințări hibride”
Mediafax
Cum va fi vremea până la finalul lunii octombrie? Prognoza pentru următoarele două săptămâni pe regiuni
Digi24
Diana Șoșoacă a ajuns „vedetă” în presa de la Kiev după ce a declarat că „îi va rupe picioarele lui Volodimir Zelenski”
Cancan.ro
Ce posta Vasilica Enache înainte să fie ucisă în Rahova! Mesajul premonitoriu: 'Când murim…'
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
De ce ar putea fi respinsă la CCR legea care schimbă regulile pentru pensiile private. Explicațiile unui fost judecător constituțional
Mediafax
Pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei vor primi 400 de lei în decembrie. Cum a fost împărțită prima specială
Click
Ce pensii vor întârzia două zile în noiembrie. Cine sunt pensionarii care vor primi bani în plus?
Wowbiz
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Antena 3
Un bărbat și-a înscenat moartea ca să vadă câți oameni vin la înmormântare. La crematoriu le-a provocat un șoc celor prezenți
Digi24
BREAKING NEWS. CCR a picat reforma pensiilor magistraților
Cancan.ro
Câți bani primesc de la stat locatarii blocului din Rahova? Rămân fără case, după ce clădirea va fi demolată
Ce se întâmplă doctore
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
observatornews.ro
Ajutor de sărbători pentru 4,6 milioane de pensionari. Câţi bani vor primi
StirileKanalD
Vacanță de 19 zile pentru elevii din România! Important de știut
KanalD
Blocul explodat în Rahova urmează să fie demolat. Locatarii intră escortați în apartamente pentru a-și recupera lucrurile. Anunțul făcut de prefectul Capitalei
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cele mai ieftine mașini în 2025: de la Dacia și Hyundai până la MG și Suzuki
Descopera.ro
CE FACI dacă simți MIROS de GAZ în casă?
Capital.ro
Călin Georgescu, demascat. Mihai Tatulici a aflat ce e în spatele fațadei: Milioane de tembeli abia așteaptă să se îndrăgostească!
Evz.ro
Karmen Minune, în lacrimi. Dorul a răpus-o
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general: "Natura ne dă tot ce avem nevoie ca să fim bine!"
RadioImpuls
Gestul lui Ahmed, făcut zob! Veronica l-a desființat cu replici de neuitat: "Ce să fac eu cu tine? Ia mâna de pe mine". Concurentul din Casa Iubirii EXPLODEAZĂ după umilința publică: "Cum adică ce să faci cu mine?". REACȚIA lui te lasă fără cuvinte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Când ai văzut uşa de la garaj deschisă mi-ai văzut şi Jaguarul?
Descopera.ro
Ambasadorul francez la București: „Rusia hărțuia România pentru a o face să intre în război, fără însă a-i acorda garanţiile cele mai indispensabile”
SPORT Andrei Nicolescu e uimit după FAZA spectaculoasă de la Dinamo – Rapid: „Incredibil, nimeni nu se aștepta”
15:52
Andrei Nicolescu e uimit după FAZA spectaculoasă de la Dinamo – Rapid: „Incredibil, nimeni nu se aștepta”
VIDEO Cristoiu, reacție rapidă după decizia CCR: „Dacă Bolojan are minima inteligență, demisionează și candidează la Primăria Capitalei”
15:49
Cristoiu, reacție rapidă după decizia CCR: „Dacă Bolojan are minima inteligență, demisionează și candidează la Primăria Capitalei”
EXTERNE Israelul continuă atacurile asupra Fâșiei Gaza și a Libanului. Mai mulți combatanți Hamas au fost eliminați
15:45
Israelul continuă atacurile asupra Fâșiei Gaza și a Libanului. Mai mulți combatanți Hamas au fost eliminați
EXTERNE Liderul suprem al Iranului dezminte afirmațiile lui TRUMP cu privire la distrugerea „completă” a instalațiilor nucleare. „Continuați să visați!”
15:40
Liderul suprem al Iranului dezminte afirmațiile lui TRUMP cu privire la distrugerea „completă” a instalațiilor nucleare. „Continuați să visați!”
VIDEO Țara anchetelor degeaba. Cristoiu: „Cred că în tragedia blocului din Rahova a fost gaz RUSESC”
15:27
Țara anchetelor degeaba. Cristoiu: „Cred că în tragedia blocului din Rahova a fost gaz RUSESC”
GALERIE FOTO Scandal în Franța: Curtea de Conturi dezvăluie PROBLEME serioase cu securitatea Muzeului Luvru. Mona Lisa și o treime din muzeu nu sunt protejate
15:24
Scandal în Franța: Curtea de Conturi dezvăluie PROBLEME serioase cu securitatea Muzeului Luvru. Mona Lisa și o treime din muzeu nu sunt protejate