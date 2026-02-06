Prima pagină » Știri politice » Bolojan discută cu sindicatele și patronatele măsurile de relansare economică, proiect propus inițial de PSD

06 feb. 2026, 11:31, Știri politice
Măsurile cuprinse în planul de relansare economică, făcut public de Guvern, sunt discutate cu partenerii sociali, într-o sedinta a Consiliului National Tripartit. Reprezentantii sindicatelor și patronatelor află când se vor aplica măsurile menite să ajute companiile românesti să atragă investiții.

Proiectul, propus iniţial de PSD şi finalizat de cabinetul Bolojan, conţine ajutoare de stat, facilităţi fiscale şi stimulente pentru investiţii, impactul bugetar al măsurilor prevăzute fiind estimat la circa 2,2 miliarde de lei în primul an de aplicare.

Potrivit autorităţilor, banii vor veni în principal din reducerile de cheltuieli din administraţie. Planul de redresare economică a fost analizat joi în primă lectură de Guvern.

Măsurile de relansare economică

Măsuri de sprijin pentru firmele mici și mijlocii
Plafonul pentru aplicarea sistemului de TVA la încasare va crește, în 2026, de la 4,5 milioane de lei la 5 milioane de lei. Sunt prevăzute și noi facilități pentru companiile care reinvestesc profitul, iar termenul de declarare și plată a impozitului pe profit este stabilit la 25 iunie.

Măsuri de sprijin pentru firmele mari
Impozitul pe cifra de afaceri va fi redus de la 1% la 0,5%. În plus, vor fi acordate ajutoare de stat pentru proiecte strategice de peste 200 de milioane de euro, precum și un sprijin de 200 de milioane de euro destinat industriei de apărare.

Măsuri generale de sprijin pentru firme
Românii din diaspora care investesc în România vor beneficia de un buget de 100 de milioane de euro. Companiile care se listează la bursă vor primi o deducere suplimentară de 50%, iar firmele din cercetare-dezvoltare vor putea accesa un credit fiscal de 10%.

De asemenea, vor fi implementate scheme de sprijin prin băncile de stat, precum EximBank și Banca de Investiții și Dezvoltare, și programe pentru valorificarea resurselor minerale și adoptarea de noi tehnologii. Impactul bugetar estimat al acestor măsuri este de aproximativ 2,22 miliarde de lei în 2026.

Măsurile de relansare economică. Ce propuneri anunță ministrul Finanțelor pentru companii mici și medii. Creșterea pragului de încasare de TVA, printre măsuri

Guvernul vrea să introducă o serie de beneficii pentru microîntreprinderi. Modificările fac parte din proiectul de lege pentru relansarea economică

PSD acuză: Bolojan este vinovat de indecizie şi tergiversare. „Programul de stimulare a economiei ar fi putut fi adoptat de acum cinci luni”

