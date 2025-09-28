Prima pagină » Știri politice » Farsorii care l-au păcălit pe Ponta dezmint că ar fi existat o înțelegere: Este cea mai patetică scuză pe care am auzit-o vreodată

Farsorii care l-au păcălit pe Ponta dezmint că ar fi existat o înțelegere: Este cea mai patetică scuză pe care am auzit-o vreodată

28 sept. 2025, 23:04, Știri politice
Farsorii care l-au păcălit pe Ponta dezmint că ar fi existat o înțelegere: Este cea mai patetică scuză pe care am auzit-o vreodată

Fostul prim-ministru al României, Victor Ponta, a fost recent păcălit de doi farsori ruși, de la emisiunea „Vovan & Lexus”, într-o conversație telefolnică avută în mașina sa. Fostul lider social-democrat credea că discută la telefon cu Petro Poroșenko, fostul președinte al Ucrainei.

Întreaga conversație telefonică a fost înregistrată și publicată pe canalul de pe Rumble al celor doi farsori. Ponta a spus ulterior că toată discuția a fost o „înțelegere” cu reprezentanții de la emisiune.

Dar în ultima postare de pe platforma X, farsorii neagă că ar fi existat vreo „înțelegere” și îl acuză de „minciuni”  pe fostul premier al României.

„Am fost puțin surprinși de afirmația lui Victor Ponta că a fost o complicitate între noi să facem această farsă.Aceasta este una dintre cele mai patetice scuze pe care le-am auzit vreodată.Desigur, mulți politicieni mint.Dar domnul Ponta a venit cu o minciună foarte stupidă. Dacă ar fi fost mai deștept, ar fi spus că e fericit să fie în aceeași companie cu politicieni și vedete precum Prințul Harry, Billie Eilish, Henry Kissinger și mulți alții. Să-i urăm lui Victor să fie mai sincer cu alegătorii și farsorii săi”, au transmis aceștia.

Autorul recomandă:

Citește și

EXTERNE Oficial. Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova: Votul din Europa s-a încheiat. Rezultate preliminare, luni dimineață
22:22
Oficial. Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova: Votul din Europa s-a încheiat. Rezultate preliminare, luni dimineață
ULTIMA ORĂ Avertismentul lui Băsescu după alegerile din Moldova: Sub control MOSCOVIT, infrastructura Chișinăului ar putea fi utilizată împotriva Ucrainei
22:19
Avertismentul lui Băsescu după alegerile din Moldova: Sub control MOSCOVIT, infrastructura Chișinăului ar putea fi utilizată împotriva Ucrainei
ACTUALITATE PAS poate câștiga. Maia Sandu, ultimul apel către moldovenii de peste Ocean: „Mergeți la Vot”
22:01
PAS poate câștiga. Maia Sandu, ultimul apel către moldovenii de peste Ocean: „Mergeți la Vot”
ULTIMA ORĂ Prima reacție a lui Băsescu după votul din Moldova: “Ion Ceban ar putea fi un bun aliat pentru Maia Sandu”. Primarul Chișinăului are interzis în România
21:39
Prima reacție a lui Băsescu după votul din Moldova: “Ion Ceban ar putea fi un bun aliat pentru Maia Sandu”. Primarul Chișinăului are interzis în România
ACTUALITATE Imaginile zilei! Nicușor Dan, surprins printre jucării, flancat de SPP-iști. Președintele se distrează cu un roboțel
19:30
Imaginile zilei! Nicușor Dan, surprins printre jucării, flancat de SPP-iști. Președintele se distrează cu un roboțel
VIDEO După Nepal, protestele Gen Z au ajuns în PERU. Cel puțin 14 protestatari și 12 polițiști, răniți în ciocnirile violente de la Lima
19:03
După Nepal, protestele Gen Z au ajuns în PERU. Cel puțin 14 protestatari și 12 polițiști, răniți în ciocnirile violente de la Lima
Mediafax
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
Digi24
Frig, ploi și ninsori în România: primele zile de octombrie aduc vreme mai rece decât de obicei. Anunțul meteorologilor
Cancan.ro
Categoria de angajați care primesc ZERO lei la pensie, indiferent de câți ani au muncit
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
Adevarul
Banii, mărul discordiei. Ion Țiriac și-a supărat propria fiică, dar a încasat sume uriașe: „Gata, îmi ajunge”
Mediafax
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Click
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”
Wowbiz
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Antena 3
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Digi24
Metoda „coletul”: infractorii au reinventat o escrocherie. Cum acționează și la ce trebuie să fim atenți
Cancan.ro
Orașele din România în care sunt anunțate ninsori în octombrie 2025. Prognoza meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
observatornews.ro
Schema prin care agenții imobiliari umflă prețurile locuințelor. Iancu Guda: Oamenii se sperie
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
KanalD
Anchetă la Timișoara după ce doi elevi minori s-au filmat în timp ce întrețineau relații intime în toaleta școlii. Aceștia au vândut înregistrarea colegilor
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Amendă usturătoare pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor. Ce scrie în Codul Rutier 2025
Descopera.ro
ELIXIRUL nemuririi, descoperit de primul împărat al Chinei?
Capital.ro
Călin Georgescu, mesaj către America: Vorbesc ca președinte ales al României, a cărui victorie a fost furată
Evz.ro
Cazul ciudat petrecut în inima Moldovei, în anul 1517. Evenimentul se regăsește și în Letopisețul Țării Moldovei
A1
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Un coleg de-al Andreei Cuciuc a dezvăluit cum s-au desfășurat ultimele clipe de viață ale tinerei! Firul evenimentului este de-a dreptul cutremurător
RadioImpuls
După tot ce au trăit, nimeni nu credea că mai pot primi o veste atât de dură. Le-a fost ascuns prea mult timp: "Să le ardă și inimile lor de durere". Ce au aflat despre Andreea Cuciuc i-a pus la pământ. Este un adevăr greu de dus: "Doamne, fă lumină!"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
„Românii vor fi cei care îi vor spune monarhului lor ce simpatii trebuie să aibă”
EXTERNE JD Vance ia în calcul furnizarea rachetelor Tomahawk către Kiev| Kremlinul reacționează dur la amenințările lui Zelenski privind bombardarea Moscovei
21:20
JD Vance ia în calcul furnizarea rachetelor Tomahawk către Kiev| Kremlinul reacționează dur la amenințările lui Zelenski privind bombardarea Moscovei
ACTUALITATE O DRONĂ NEIDENTIFICATĂ a bulversat traficul aerian pe Otopeni. Nouă avioane, inclusiv unul militar, nevoite să aterizeze  pe pista de decolare
20:44
O DRONĂ NEIDENTIFICATĂ a bulversat traficul aerian pe Otopeni. Nouă avioane, inclusiv unul militar, nevoite să aterizeze  pe pista de decolare
ASTRONOMIE Oamenii de știință austrieci au calculat distanța dintre Terra și cea mai apropiată CIVILIZAȚIE extraterestră avansată tehnologic
20:02
Oamenii de știință austrieci au calculat distanța dintre Terra și cea mai apropiată CIVILIZAȚIE extraterestră avansată tehnologic
EXTERNE Trei persoane ucise și alte opt rănite după un atac armat asupra unui bar din SUA, la bordul unui vapor
20:02
Trei persoane ucise și alte opt rănite după un atac armat asupra unui bar din SUA, la bordul unui vapor
EXTERNE O biserică din Michigan a fost incendiată în urma unui ATAC ARMAT, rezultând 1 mort și 9 răniți. Atacatorul a fost ucis
19:54
O biserică din Michigan a fost incendiată în urma unui ATAC ARMAT, rezultând 1 mort și 9 răniți. Atacatorul a fost ucis
PODCAST ALTCEVA Ovidiu Dragoș: Ritualul prin care le ”vorbim” îngerilor
19:13
Ovidiu Dragoș: Ritualul prin care le ”vorbim” îngerilor