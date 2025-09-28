Farsorii care l-au păcălit pe Ponta dezmint că ar fi existat o înțelegere: Este cea mai patetică scuză pe care am auzit-o vreodată

Fostul prim-ministru al României, Victor Ponta, a fost recent păcălit de doi farsori ruși, de la emisiunea „Vovan & Lexus”, într-o conversație telefolnică avută în mașina sa. Fostul lider social-democrat credea că discută la telefon cu Petro Poroșenko, fostul președinte al Ucrainei.

Întreaga conversație telefonică a fost înregistrată și publicată pe canalul de pe Rumble al celor doi farsori. Ponta a spus ulterior că toată discuția a fost o „înțelegere” cu reprezentanții de la emisiune.

Dar în ultima postare de pe platforma X, farsorii neagă că ar fi existat vreo „înțelegere” și îl acuză de „minciuni” pe fostul premier al României.

„Am fost puțin surprinși de afirmația lui Victor Ponta că a fost o complicitate între noi să facem această farsă.Aceasta este una dintre cele mai patetice scuze pe care le-am auzit vreodată.Desigur, mulți politicieni mint.Dar domnul Ponta a venit cu o minciună foarte stupidă. Dacă ar fi fost mai deștept, ar fi spus că e fericit să fie în aceeași companie cu politicieni și vedete precum Prințul Harry, Billie Eilish, Henry Kissinger și mulți alții. Să-i urăm lui Victor să fie mai sincer cu alegătorii și farsorii săi”, au transmis aceștia.

