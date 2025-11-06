Fiica Elenei Lasconi vrea înarmarea grupării teroriste HAMAS. Oana Lasconi a transmis mai multe mesaje controversate pe rețelele de socializare

Oana Lasconi, fiica Elenei Lasconi, a stârnit un val de reacții în mediul online după ce a postat pe rețelele sociale mai multe mesaje radicale pro-Hamas și împotriva existenței statului Israel. Într-un clip devenit viral, Oana afirmă că ar „înarma Hamas până în dinți” și a susținut că gruparea teroristă are dreptul să se apere.

„Spunând că Hamas ar trebui să predea armele este nebunesc. Nu cred că oamenii înțeleg cât de nebunesc este. Este singurul lucru pe care îl au să se protejeze de ocupanți, dar și de anihilarea completă (n.r. – desfășurată de Israel). Și tu vrei ca ei să renunțe la ultimul mijloc de apărare pe care îl au. Dacă eu aș fi condus o țară acum, aș înarma Hamas până în dinți. Pentru că ei nu ar trebui să predea armele, ei ar trebui să lupte mai mult pentru a se apăra. Ar trebui ajutați”, a declarat Oana Lasconi într-un clip de rețele de socializare.

Declarațiile Oanei Lasconi au apărut după ce mai multe publicații americane au relatat despre dezbaterile din SUA în ceea ce privește conflictul din Gaza și poziția noului primar al New York-ului, Zohran Mamdani.

Postări cu mesaje pro-Hamas și anti-Israel

În plus, Oana Lasconi a distribuit pe conturile sale personale mai multe postări cu imagini ale unor membri ai grupărilor teroriste din Orientul Mijlociu, însoțite de mesaje aparent de susținere. Într-una dintre postări, ea folosește expresia în engleză „what a banger”, un cântec despre rezistența militară palestiniană. În alta, distribuie un mesaj care respinge însăși existența statului Israel.

Nu este prima dată când Oana Lasconi stârnește controverse prin pozițiile sale publice. În 2024, fiica fostei candidate la prezidențiale a criticat-o dur pe mama sa, după ce a aceasta a declarat că a votat „Da” la referendumul pentru familia tradițională.

AUTORUL RECOMANDĂ: