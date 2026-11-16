Banca Națională a României a majorat estimarea de inflație la 7,4% pentru finalul lui 2026. Companiile și populația, sub presiunea scumpirilor. Ce arată raportul prezentat de Mugur Isărescu

Banca Națională a României (BNR) a majorat prognoza de inflație pentru finalul anului 2026, de la 6,1% la 7,4%, potrivit raportului prezentat de Mugur Isărescu. Pentru decembrie 2027, banca centrală estimează o inflație de 3,7%, față de 3,4% cât anticipa anterior.

BNR anticipează că inflația va crește temporar în ultimul trimestru din 2026, după care va începe să scadă din nou în primele luni ale anului 2027. Prețurile ar urma să reintre în ținta băncii centrale abia în primul trimestru din 2028. Inflația anuală a ajuns la 6,94% în octombrie, față de 6,61% în septembrie și 6,17% în august. Creșterea a fost determinată în principal de scumpirea carburanților și a unor alimente cu prețuri volatile.

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Ce arată raportul prezentat de Mugur Isărescu

Mugur Isărescu a precizat că scăderea inflației din trimestrul al treilea a fost provocată de efecte statistice. Majorările anterioare de TVA și accize, precum și scumpirile din energie, au avut un impact mai mic asupra ratei anuale. Presiunile asupra prețurilor persistă, iar evoluția petrolului influențează atât carburanții, cât și costurile de producție și transport.

BNR atribuie majorarea prognozei scumpirii combustibililor și energiei, dar și evoluției cursului leului. Acestea vor menține inflația la un nivel ridicat spre finalul lui 2026. Isărescu a semnalat și creșteri de aproximativ 80% la unele produse industriale, precum coloranții și cablurile electrice, pe fondul costurilor mai mari cu energia.

Piața gazelor s-a tensionat, iar prețurile angro ar putea crește costurile producătorilor. Mugur Isărescu a precizat că depozitele României sunt la un nivel rezonabil față de anii anteriori. Pe de altă parte, BNR avertizează că evoluția energiei depinde de contextul internațional și de tensiunile geopolitice, iar menținerea prețurilor ridicate ar putea alimenta inflația.

Inflația de bază CORE2 ajustat a coborât la 6,2% în septembrie, cu 2,1 puncte procentuale sub nivelul de la finalul trimestrului al doilea. Isărescu a explicat că scăderea este susținută de efectele statistice și de temperarea cererii. Prețurile serviciilor se ajustează mai lent, fiind influențate de productivitate și evoluția salariilor. Costurile cu forța de muncă au rămas relativ stabile, contribuind la temperarea inflației. Salariile au crescut modest, în ciuda efectului majorării salariului minim. BNR apreciază că piața muncii rămâne relaxată, deși presiunile negative au început să se reducă.

Ce se întâmplă la final de an

Guvernatorul BNR a mai atras atenția că economia României este afectată de cererea internă slabă și de un consum privat în scădere. Puterea de cumpărare redusă și măsurile bugetare au contribuit la această evoluție. Investițiile au compensat parțial declinul, dar au fost sub așteptări în privința aportului capitalului străin și al fondurilor europene.

El a mai explicat că o nouă majorare a dobânzii ar putea reduce cererea, dar ar afecta suplimentar economia, deja încetinită. Pe de altă parte, o scădere a dobânzii ar putea pune presiune pe cursul leului și, implicit, pe prețuri. Guvernatorul BNR nu se așteaptă la scumpiri neobișnuite de sărbători, estimând că prețurile vor rămâne relativ stabile sau vor crește în limitele obișnuite, arată digi24.ro.

Sursă foto: Mediafax Foto