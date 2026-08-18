Fostul ministru ucrainean al Apărării, Mîhailo Fedorov, a cerut pe 18 august ca Ucraina să găsească o modalitate de a-și restabili procesul democratic, chiar dacă războiul continuă.

Apreciat de populație pentru reformele făcute în domeniul achizițiilor militare, Fedorov susține că Rusei nu ar trebui să i se permită să influențeze alegerile din Ucraina.

Sondaj Gândul Cine credeți că ar fi cel mai bun înlocuitor pentru Dominic Fritz la șefia USR: Radu Miruță sau Diana Buzoianu? Radu Miruță

Diana Buzoianu Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Fostul ministru a argumentat necesitatea organizării alegerilor într-un discurs video că Ucraina pentru că este nevoie de un „mecanism legal, sigur și realist” pentru organizarea de alegeri democratice pe durata unui război prelungit.

Fedorov susține că și personalul militar, ucrainenii din străinătate și cei care locuiesc în regiunile aflate în prima linie a frontului trebuie să-și exprime dreptul de vot.

„Nu trebuie să-l lăsăm pe Putin să decidă când ucrainenii își pot alege guvernul”, a spus Fedorov, adăugând că democrația este „motivul pentru care luptăm astăzi”.

Fedorov consideră că alegerile le oferă cetățenilor o oportunitate de a-i evalua pe cei aflați la putere și de a decide dacă continuă să aibă încrederea lor.

„Democrația nu este un lux în timp de pace.”, a spus el, argumentând că Ucraina trebuie să demonstreze că poate purta simultan război și să rămână un stat democratic.

Fostul ministru a continuat să critice corupția și ineficiența birocratică în timpul războiului. El a reclamat că fondurile de apărare utilizate în mod abuziv pot afecta direct capacitatea Ucrainei de a lupta.

„Puterea trebuie să însemne responsabilitate”, a spus Fedorov.

„Dacă ați primit autoritate – fiți responsabili pentru rezultat. Dacă ați primit un buget – arătați ce s-a realizat. Dacă ați primit o funcție – explicați ce ați realizat.”, a spus fostul ministru, potrivit The Kyiv Independent.

Sursa Foto: Hepta