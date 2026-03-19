Grindeanu anunță că va continua consultarea în PSD pentru analiza guvernării. Ce spune despre schimbarea premierului Bolojan

Olga Borșcevschi

Liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat, joi, că procesul de consultare internă privind guvernarea continuă și că nu există nicio schimbare față de planurile anunțate anterior. În același timp, Grindeanu a subliniat că în ședințele coaliției nu s-a discutat despre o eventuală schimbare a premierului Ilie Bolojan.

Întrebat despre afirmațiile lui Nicușor Dan, potrivit cărora cele patru partide aflate la guvernare „sunt condamnate să guverneze”, Sorin Grindeanu a spus: „Nu știu, mi-e greu să fac predicții de acest tip. Nu așa se pune problema”.

Despre relația cu partenerii de coaliție, liderul PSD a răspuns: „Eu ce am anunțat în urmă cu câteva săptămâni, așa cum bine știți, tot aici, că noi avem anumite propuneri de la care nu aplicăm, că nu facem înțelegeri în afara coaliției, pentru că era foarte simplu să facem înțelegeri, așa cum știți, în parlament, ieri, de exemplu, cu grupul AUR. Nu le-am făcut. Ne-am păstrat punctul de vedere. Și, într-un final, înțelepciunea celorlalți din coaliție pare că a revenit”.

Despre discuțiile privind schimbarea lui Ilie Bolojan, liderul PSD a spus că „astăzi, în coaliţie, nu s-a vorbit”.

Referitor la tensiunile din comisii, el a clarificat că PSD nu a purtat negocieri externe.

Președintele PSD a detaliat și obiectivul evaluării interne a partidului.

„Noi vom face ceea ce am anunţat la începutul lunii decembrie. Noi facem o evaluare, nu pe buget, noi facem evaluarea participării la guvernare. Şi asta am anunţat la începutul lunii decembrie. Această evaluare cuprinde şi modul în care a fost construit bugetul, evident. Cuprinde toată această perioadă. Cuprinde şi începe evaluarea, în primul rând, cu noi, cu ministrii PSD şi după aceea cu întreaga activitate parlamentară”, a conchis Grindeanu.

