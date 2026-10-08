Fritz își angajează asistent executiv. Care sunt condițiile cerute de șeful USR

Președintele USR, Dominic Fritz, își caută un asistent executiv pentru cabinetul său de la Timișoara, la numai câteva zile după ce a rămas fără mandatul de primar al municipiului.

Liderul USR promite un concurs deschis și spune că studiile absolvite nu reprezintă principalul criteriu de selecție. Persoana selectată va lucra la cabinetul său de președinte al USR din Timișoara, dar postul presupune și deplasări prin țară. Dominic Fritz avertizează din start că viitorul său asistent va avea un program intens și atribuții diverse.

Totodată, președintele USR spune că nu pune accent în primul rând pe domeniul în care candidatul și-a făcut studiile, ci pe modul în care acesta lucrează. Viitorul asistent trebuie, potrivit acestuia, să reziste bine în situații solicitante, să fie atent la detalii, dar fără să piardă imaginea de ansamblu, și să aibă abilități bune de comunicare.

”E o muncă intensă în care vei face de toate”

”Hai la mine în echipă! Caut un asistent executiv/o asistentă executivă la început de carieră. Vei lucra la cabinetul meu de președinte USR la Timișoara (sau pe drum când mergem prin țară). E o muncă intensă în care vei face de toate – scrii, organizezi, analizezi, pregătești… De aceea nu contează așa de mult ce ai studiat, ci mai mult cum lucrezi. Am nevoie de cineva care nu se stresează repede, care e atent la detalii dar fără să se piardă în ele, care scrie și vorbește bine dar care tace când trebuie”, a scris Dominic Fritz pe pagina sa de Facebook.

Dominic Fritz susține că selecția nu va fi una închisă și spune că își dorește să primească un număr cât mai mare de candidaturi.

”Va fi chiar un concurs deschis, sper să am cât mai multe CVuri din care să aleg! Dă mai departe anunțul dacă crezi că s-ar potrivi cuiva din cercul tău de prieteni”, a transmis fostul edil al Timișoarei.