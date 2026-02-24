Prima pagină » Știri politice » Grindeanu a discutat cu Ciprian Șerban alocarea banilor din bugetul de stat către Ministerul Transporturilor. Ce spune șeful PSD

24 feb. 2026, 14:41
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a reafirmat astăzi necesitatea ca bugetul de stat pe 2026 să includă alocări importante pentru dezvoltarea infrastructurii de transport. Mesajul a fost transmis după o întâlnire la Ministerul Transporturilor cu ministrul Ciprian Șerban, într-un moment în care negocierile pe buget în coaliția de guvernare sunt departe de a fi finalizate.

„Fără bani însă, necesari pentru menținerea ritmului, există riscul major ca aceste investiții să încetinească și chiar să se blocheze”, a scris Grindeanu pe Facebook.

El a subliniat că investițiile în infrastructură mare de transport reprezintă „adevărata șansă pentru relansarea economică a României”. În viziunea sa, finanțarea constantă este esențială pentru a putea deschide circulația pe aproximativ 250 de kilometri de drum de mare viteză prognozați pentru finalizarea în acest an.

Bugetul pe 2026

Negocierile pentru Legea bugetului 2026 sunt în plină desfășurare între partidele din coaliție. Liderul PSD a cerut ca bugetul să includă atât investiții în infrastructură, cât și măsuri sociale, amenințând că social-democrații pot ieși de la guvernare dacă propunerile lor nu sunt acceptate.

Potrivit declarațiilor recente ale lui Grindeanu, anul acesta ar fi trebuit să fie unul record la capitolul autostrăzi și drumuri expres, însă ritmul de lucru a încetinit în ultima perioadă, ceea ce îl face „pesimist” privind atingerea țintei de circa 250 km de drum de mare viteză până la finalul anului.

Pe de altă parte, se vorbește deja despre presiunile la nivelul coaliției pentru ca bugetul să fie adoptat cât mai curând. Întârzierea pune presiune pe investițiile majore din transporturi, dar și pe alte sectoare cheie ale economiei.

