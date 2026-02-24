Prima pagină » Știri politice » Kelemen Hunor îl susține pe Viktor Orban la alegerile din Ungaria: „92% din maghiarii din România merg către el”

24 feb. 2026, 14:58, Știri politice
Kelemen Hunor îl susține pe Viktor Orban la alegerile din Ungaria: „92% din maghiarii din România merg către el”

Într-un an electoral crucial pentru politica din Europa Centrală și de Est, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a făcut o declarație care atrage atenția scenei politice regionale. Îl susține deschis pe premierul Ungariei, Viktor Orbán, în alegerile parlamentare din Ungaria programate pentru 12 aprilie 2026.

Într-un interviu acordat marți la postul RFI, Hunor a explicat că, din punctul său de vedere, Orbán reprezintă „varianta mai bună” pentru viitorul politic al Ungariei.

El a subliniat rolul pe care îl joacă, în opinia sa, politica guvernului de la Budapesta față de minoritățile maghiare din afara granițelor, în special în România, dar și coerența și responsabilitatea acesteia în timp.

Îl susțin pe Orban, dacă contează undeva”, a afirmat liderul UDMR.

El spune că, în opinia sa, premierul ungar are mai multe argumente decât liderul principalului partid de opoziție, Tisza Party, condus de Péter Magyar, despre care Hunor a spus că nu a oferit suficiente motive pentru a fi considerat un lider mai bun.

Hunor: Aproape 92% dintre maghiarii din România ar vota cu Orban

Hunor a citat rezultate ale unor sondaje interne, conform cărora aproape 92% dintre maghiarii din România care intenționează să participe la vot ar opta pentru Viktor Orbán la alegerile din Ungaria. Aceste procente sugerează o susținere covârșitoare în rândul comunității maghiare din România pentru actualul prim-ministru ungar.

Alegerile parlamentare din Ungaria din aprilie vin într-un moment în care Viktor Orbán se confruntă cu o opoziție mai unită și mai puternică decât în trecutul său recent. Potrivit ultimelor sondaje, formațiunea Tisza ar avea un avans față de partidul de guvernământ Fidesz, ceea ce ar marca una dintre cele mai competitive campanii electorale din ultimele două decenii în Ungaria.

