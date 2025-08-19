Prima pagină » Știri politice » G4Media: USR a discutat cu Bolojan ca alegerile pentru Primăria Capitalei să fie organizate în acest an

G4Media: USR a discutat cu Bolojan ca alegerile pentru Primăria Capitalei să fie organizate în acest an

19 aug. 2025, 19:55, Știri politice
USR a discutat cu premierul Ilie Bolojan pentru a organiza alegeri locale în Capitală în luna noiembrie, au declarat surse politice pentru G4Media.

În momentul de față, singurul partid care și-a anunțat candidatul este USR, în persoana lui Cătălin Drulă, care ar fi sprijinit și de președintele Nicușor Dan.

Oficial, prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu – și unul dintre posibilii pretendenți la candidatură – a afirmat că despre candidatul comun PNL-USR va comunica când va fi stabilită data alegerilor, notează sursa citată.

În paralel, PSD a decis să nu mai participe la ședințele coaliției de guvernare, ca urmare a disputelor privind decretarea zilei de doliu național pentru Ion Iliescu și a proiectului Guvernului de suspendare a unor investiții din PNRR și „Anghel Saligny”. Aceste argumente sunt considerate un pretext de către surse USR, în realitate fiind vorba de competitia internă din partid pentru congresul PSD din septembrie.

Indiferent de motive, absența PSD de la ședințele coaliției blochează momentan orice decizie politică pentru stabilirea datei alegerilor, situație care favorizează scenariul amânării alegerilor pe anul viitor.

Potrivit surselor G4Media.ro, PSD nu este interesat de organizarea unui scrutin în Capitală în această toamnă. ”Chiar nu vedem ce am câștiga”, a declarat o sursă PSD pentru G4Media.

