Stelian Bujduveanu: „Candidatura la București este ultimul lucru la care ne gândim acum noi, cei din administrația locală”

Stelian Bujduveanu primarul general interimar al Capitalei a declarat la Antena3 că problema candidaturilor este ultimul lucru luat în calcul de Coaliția guvernamentală. Data aleegerilor va fi stabilită de Guvern în funcție și de oportunitatea alocării de resurse într-un moment financiar dificil. Candidatul comun de dreapta ar fi varianta câștigătoare, afirmă primarul interimar al Bucureștilor.

Candidatura este ultimul lucru la care ne gândim acum, noi, cei din administrația locală, vedeți că Guvernul a ieșit și cu un pachet legislativ care va impacta administrația locală și la nivelul municipiului București. Vorbim de însumat aproape 30.000 de oameni, peste 30.000 de oameni care lucrează în toate, în tot aparatul municipiului București. Deci, cred că gândul ne stă cel mai departe. Dar alegerile treuie să se țină evident și când se vor ține, vom lua-o, vom lua o decizie. Am și spus-o foarte clar. Demersul de a anunța candidaturi fără să fie dat alegerilor setate nu este unul nici serios, nici corect pentru bucureșteni. Cureștenii nu au nevoie acum să ne vadă cum ne luptăm, cum intrăm în lupte politice. Ce au nevoie? Mai degrabă să fie asigurați că Primăria funcționează și că serviciile publice sunt la cei mai înalți parametri, afirmă Bujduveanu.

Data alegerilor, în pixul lui Bolojan

Data alegerilor în București ma fi stabilită în Guvernul de coaliție afirmă Bujduveanu, în funcție și de costul alegerilor și oportunitatea de a aloca bani pentru acestea într-un moment dificil

Guvernul României, conform legii, hotărăște când se fac alegerile în România, la momentul vacantării unui post, cum a fost în situația în care președintele României, Nicușor Dan, a renunțat la mandatul de primar general. În situația de față, cred că Guvernul va lua în calcul mai multe aspecte situația socio-economică, costul alegerilor. Dar au aceste cifre, trebuie să-și facă un calcul și vor veni cât mai repede cu o dată. După ce avem acea dată, trebuie cu toții să ne gândim foarte bine cum te cum vrem să arate Capitala și apoi vom lua o decizie. Inclusiv eu voi lua o decizie și voi anunța-o fără nicio problemă, promite edilul.

Candidatul de dreapta comun, varianta ideală

Sunt șanse ca PNL și USR să aibă un candidat comun admite Bujduveanu, considerând să este varianta câștigătoare.

Cu cât avem mai multe partide proeuropene care susțin un singur candidat, cu atât șansele sunt mult mai mari ca să nu avem Capitala pe mâna unui extremist. Gândiți-vă că refularea și ce s-a întâmplat în ultimul an, câte alegeri am avut, poate să aibă loc la nivelul municipiului București și atunci trebuie să fim atenți cum așezăm aceste alegeri din punct de vedere al candidaților, pentru că în ultimii ani, mai ales bucureștenii ne-au arătat că nu-i putem convinge prin simple calcule matematice 15 procente cu 13 procente să dea un câștigător. Și mai degrabă natura candidatului. Și aici mă întorc la președintele României, care a candidat de două ori cu succes independent, fiind cu un mesaj puternic, autentic și care a avut succes. Deci, calculele politice în care ne gândim câte partide să punem într-un sac, încheie Bujduveanu.

Recomandarea autorului: Sebastian Burduja, preşedinte PNL Bucureşti, SEMNAL direct pentru alegerile la Primăria Capitalei: „Suntem condamnați să facem asta și pe mai departe”