Gabriela Firea explică la Gândul de ce nu a mers la Sfințirea Catedralei: „A fost o amărăciune să văd cum cei care aruncau cu pietre au mers la inaugurare. Eu, dacă aș fi criticat construcția, nu aș fi putut merge / Aș fi simțit că o să cadă icoanele pe mine”

Invitată în emisiunea „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”, Gabriela Firea a explicat motivul pentru care a lipsit de la sfințirea Catedralei Neamului, după ce, în mandatul său, a alocat cele mai mari sume pentru construcția monumentului. Spre comparație, Nicușor Dan a mers la inaugurarea Catedralei și a susținut un discurs, deși, în mandatul său de primar, finanțarea pentru edificiu a fost suspendată.

„A fost o amărăciune să văd cum cei care atunci aruncau cu pietre au mers la inaugurare. Eu, dacă aș fi criticat construcția, nu cred că aș fi putut merge. Simțeam că o să cadă icoanele pe mine”, a spus Firea, în direct la „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”, emisiune transmisă de Gândul.

Gabriela Firea a fost primarul care a susținut cu investiții mari construcția Catedralei Naționale. În timp ce Patriarhul Ecumenic și mii de credincioși s-au adunat la slujba de sfințire, Gabriela Firea mers la o mănăstire.

„Am primit invitații atât eu, cât și soțul meu. Voi merge la biserică în calitate de creștin, pentru a mulțumi și pentru a mă ruga. Nu merg la biserică pentru un spectacol. M-am gândit și, din acest motiv, m-am oprit din a confirma invitația, pentru că și aceea ar fi fost o formă de recompensă. Simplul fapt că am primit o invitație… încă e ciudat cum am primit invitațiile. Bănuiesc că datorită faptului că am fost primar general și am propus alocarea unor fonduri — și nu puține — pentru Catedrală. În jur de 15 milioane de euro, în mandatul meu. Dacă aș fi onorat invitația la locurile speciale, ar fi însemnat că aș fi acceptat o recompensă, să stau într-o zonă rezervată și nu printre credincioși. Voi merge cu siguranță, dar ca un creștin obișnuit, cu scopul de a mă afla în biserică, nu pentru a fi văzută lângă anumite oficialități”, a mai spus Firea.

În mandatul său, Primăria Capitalei a fost unul dintre cei mai mari susținători ai proiectului Catedralei Naționale și a direcționat sume considerabile pentru continuarea lucrărilor. Ea a fost, practic, omul politic care a investit cel mai mult în acest „simbol al credinței românești”. În semn de recunoștință, Patriarhul Daniel chiar i-a oferit, în 2018, o machetă de cristal a catedralei, iar Primăria a semnat o nouă convenție de sprijin de zece milioane de lei pentru finalizarea lucrărilor. Ea a vorbit la Gândul și despre criticile pe care le-a primit când a alocat fondurile pentru Catedrală.