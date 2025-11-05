Prima pagină » Știri politice » Gabriela Firea explică la Gândul de ce nu a mers la Sfințirea Catedralei: „A fost o amărăciune să văd cum cei care aruncau cu pietre au mers la inaugurare. Eu, dacă aș fi criticat construcția, nu aș fi putut merge / Aș fi simțit că o să cadă icoanele pe mine”

Gabriela Firea explică la Gândul de ce nu a mers la Sfințirea Catedralei: „A fost o amărăciune să văd cum cei care aruncau cu pietre au mers la inaugurare. Eu, dacă aș fi criticat construcția, nu aș fi putut merge / Aș fi simțit că o să cadă icoanele pe mine”

05 nov. 2025, 16:00, Știri politice
Gabriela Firea explică la Gândul de ce nu a mers la Sfințirea Catedralei: „A fost o amărăciune să văd cum cei care aruncau cu pietre au mers la inaugurare. Eu, dacă aș fi criticat construcția, nu aș fi putut merge / Aș fi simțit că o să cadă icoanele pe mine”

Invitată în emisiunea „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”, Gabriela Firea a explicat motivul pentru care a lipsit de la sfințirea Catedralei Neamului, după ce, în mandatul său, a alocat cele mai mari sume pentru construcția monumentului. Spre comparație, Nicușor Dan a mers la inaugurarea Catedralei și a susținut un discurs, deși, în mandatul său de primar, finanțarea pentru edificiu a fost suspendată.

„A fost o amărăciune să văd cum cei care atunci aruncau cu pietre au mers la inaugurare. Eu, dacă aș fi criticat construcția, nu cred că aș fi putut merge. Simțeam că o să cadă icoanele pe mine”, a spus Firea, în direct la „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”, emisiune transmisă de Gândul.

Gabriela Firea a fost primarul care a susținut cu investiții mari construcția Catedralei Naționale. În timp ce Patriarhul Ecumenic și mii de credincioși s-au adunat la slujba de sfințire, Gabriela Firea mers la o mănăstire.

„Am primit invitații atât eu, cât și soțul meu. Voi merge la biserică în calitate de creștin, pentru a mulțumi și pentru a mă ruga. Nu merg la biserică pentru un spectacol. M-am gândit și, din acest motiv, m-am oprit din a confirma invitația, pentru că și aceea ar fi fost o formă de recompensă. Simplul fapt că am primit o invitație… încă e ciudat cum am primit invitațiile.

Bănuiesc că datorită faptului că am fost primar general și am propus alocarea unor fonduri — și nu puține — pentru Catedrală. În jur de 15 milioane de euro, în mandatul meu. Dacă aș fi onorat invitația la locurile speciale, ar fi însemnat că aș fi acceptat o recompensă, să stau într-o zonă rezervată și nu printre credincioși. Voi merge cu siguranță, dar ca un creștin obișnuit, cu scopul de a mă afla în biserică, nu pentru a fi văzută lângă anumite oficialități”, a mai spus Firea.

În mandatul său, Primăria Capitalei a fost unul dintre cei mai mari susținători ai proiectului Catedralei Naționale și a direcționat sume considerabile pentru continuarea lucrărilor. Ea a fost, practic, omul politic care a investit cel mai mult în acest „simbol al credinței românești”. În semn de recunoștință, Patriarhul Daniel chiar i-a oferit, în 2018, o machetă de cristal a catedralei, iar Primăria a semnat o nouă convenție de sprijin de zece milioane de lei pentru finalizarea lucrărilor. Ea a vorbit la Gândul și despre criticile pe care le-a primit când a alocat fondurile pentru Catedrală.

„Nu pot să nu mă gândesc la câte critici am avut atunci când propuneam în Consiliul General acele sume și cât de dur am fost atacată. A fost și un subiect de campanie. Bani pentru spitale, cât s-au dat în mandatul meu, nu s-au mai dat — cei care cunosc pot verifica cifrele la Primărie și la Ministerul de Finanțe.

A fost o amărăciune să văd cum cei care atunci aruncau cu pietre au mers la inaugurare. Eu, dacă aș fi criticat construcția, nu cred că aș fi putut merge. Simțeam că o să cadă icoanele pe mine

Dar, până la urmă, și aceasta este o minune de la Dumnezeu: ca cei care atunci se împotriveau alocărilor să ajungă astăzi să le considere firești. M-aș bucura ca, de acum înainte, să își schimbe puțin optica, să nu mai arunce cu noroi în ceea ce se construiește. Să gândească proiecte pentru țară și pentru oraș.”

Citește și

FLASH NEWS Mark Rutte a ajuns la Palatul Victoria. Va discuta cu Bolojan despre retragerea trupelor americane din România
16:28
Mark Rutte a ajuns la Palatul Victoria. Va discuta cu Bolojan despre retragerea trupelor americane din România
ULTIMA ORĂ Firea aruncă bomba: „Cred că electoratele PNL – USR se vor uni în ultima săptămână înainte de alegerile din București/Unul dintre candidați se va retrage. Am spus-o și în partid”
16:20
Firea aruncă bomba: „Cred că electoratele PNL – USR se vor uni în ultima săptămână înainte de alegerile din București/Unul dintre candidați se va retrage. Am spus-o și în partid”
POLITICĂ Daniel Băluță și-a arătat diploma de licență în MEDICINĂ. Edilul a absolvit Stomatologia cu un rezultat impresionant
15:58
Daniel Băluță și-a arătat diploma de licență în MEDICINĂ. Edilul a absolvit Stomatologia cu un rezultat impresionant
EXCLUSIV Gabriela Firea denunță un PLAN SECRET pentru victoriile lui Nicușor Dan: A fost un proiect transpartinic ca Nicușor Dan să câștige un nou mandat de primar/ după ce a ajuns președinte, mi s-a confirmat scenariul / acum merge ca balerina pe poante să nu deranjeze pe nimeni
15:46
Gabriela Firea denunță un PLAN SECRET pentru victoriile lui Nicușor Dan: A fost un proiect transpartinic ca Nicușor Dan să câștige un nou mandat de primar/ după ce a ajuns președinte, mi s-a confirmat scenariul / acum merge ca balerina pe poante să nu deranjeze pe nimeni
POLITICĂ Alexandru Munteanu, noul premier al Republicii Moldova, vine la București săptămâna viitoare.
14:42
Alexandru Munteanu, noul premier al Republicii Moldova, vine la București săptămâna viitoare.
CONTROVERSĂ Scene scandaloase într-o primărie din România. Primarul, care agresează sexual o angajată, a publicat imaginile
13:59
Scene scandaloase într-o primărie din România. Primarul, care agresează sexual o angajată, a publicat imaginile
Mediafax
A murit Emeric Ienei. Legendarul antrenor avea 88 de ani
Digi24
Cine a fost doctorița româncă din Franța al cărei corp a fost găsit carbonizat. Polițiștii îl caută pe fiul femeii, care este suspect
Cancan.ro
De ce a murit Emeric Ienei? Boala grea care l-a măcinat pe fostul mare antrenor
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Adevarul
Retragerea militarilor americani din România, dar nu și din Polonia, explicată de un analist polonez: „E vorba de bani”
Mediafax
Cea mai mare colonie cu pânză de păianjeni din lume, analizată de un profesor de la Universitatea Sapientia din Transilvania
Click
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Digi24
Nume noi în anturajul lui Călin Georgescu. Rețeaua de influență care s-ar fi lăudat că încearcă să îl scoată din țară
Cancan.ro
Cum s-a aprins scânteia dintre Denise Rifai și Dan Alexa. După '40 de întrebări', acțiunea s-a mutat la...
Ce se întâmplă doctore
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine cum arăt”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Descopera.ro
Cum faci paste PERFECTE: Trucul simplu confirmat științific!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Descopera.ro
Ce fenomen a întârziat oxigenarea Pământului cu un miliard de ani?
EXTERNE Una caldă, una rece pentru Sarkozy. După ce a fost agresat de deținuți, acum este „asaltat“ de scrisorile fanilor. Paznicii, disperați, nu mai pot face față valului de scrisori
17:12
Una caldă, una rece pentru Sarkozy. După ce a fost agresat de deținuți, acum este „asaltat“ de scrisorile fanilor. Paznicii, disperați, nu mai pot face față valului de scrisori
EVENIMENT Emerich Jenei, legenda Stelei și a fotbalului românesc, va fi ÎNMORMÂNTAT sâmbătă la Oradea, cu onoruri militare
17:10
Emerich Jenei, legenda Stelei și a fotbalului românesc, va fi ÎNMORMÂNTAT sâmbătă la Oradea, cu onoruri militare
EXCLUSIV „Rețeaua” formată din generali, rezerviști din Armată, SIE, SRI, lideri PNL – care spune că ar fi ajuns în biroul lui Bolojan, ar fi vrut să demită și procurorul șef DNA: „Mi-ai zis să punem niște tălpi, niște frâne la două persoane! Cu „V”ul ăsta!”
17:08
„Rețeaua” formată din generali, rezerviști din Armată, SIE, SRI, lideri PNL – care spune că ar fi ajuns în biroul lui Bolojan, ar fi vrut să demită și procurorul șef DNA: „Mi-ai zis să punem niște tălpi, niște frâne la două persoane! Cu „V”ul ăsta!”
VIDEO Gabriela Firea spune totul despre guvernarea alături de PNL și USR. „E un război al NERVILOR pe care PSD nu poate să-l piardă”
17:01
Gabriela Firea spune totul despre guvernarea alături de PNL și USR. „E un război al NERVILOR pe care PSD nu poate să-l piardă”
HOROSCOP Horoscop. Trei zodii cărora le surâde norocul la începutul lunii noiembrie
16:48
Horoscop. Trei zodii cărora le surâde norocul la începutul lunii noiembrie
EXTERNE Moscova îndeamnă trupele ucrainene din Pokrovsk și Kupiansk să se predea. „Numai așa vor avea o șansă de supraviețuire“
16:23
Moscova îndeamnă trupele ucrainene din Pokrovsk și Kupiansk să se predea. „Numai așa vor avea o șansă de supraviețuire“