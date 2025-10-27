Prima pagină » Actualitate » După ce a sprijinit proiectul cu zeci de milioane de lei, Gabriela Firea a fost marea ABSENTĂ de la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului

Bianca Dogaru
27 oct. 2025, 08:55, Actualitate
Gabriela Firea, primarul care a susținut cu investiții mari construcția Catedralei Naționale, nu a fost prezenta la marele eveniment religios al anului. În timp ce Patriarhul Ecumenic și mii de credincioși s-au adunat la slujba de sfințire, Gabriela Firea a ales liniștea unei alte mănăstiri.

În mandatul său, Primăria Capitalei a fost unul dintre cei mai mari susținători ai proiectului Catedralei Naționale, direcționând sume considerabile pentru continuarea lucrărilor. Ea a fost, practic, omul politic care a investit cel mai mult în acest „simbol al credinței românești”. În semn de recunoștință, Patriarhul Daniel chiar i-a oferit, în 2018, o machetă de cristal a catedralei, iar Primăria a semnat o nouă convenție de sprijin de zece milioane de lei pentru finalizarea lucrărilor.

Cu toate acestea, în ziua sfințirii, Firea nu s-a aflat printre invitați. Decizia i-a surprins pe mulți, mai ales că proiectul a fost văzut drept unul dintre reperele mandatului său de primar general. În schimb, fostul edil a fost prezentă la o mănăstire, cu ocazia Sfântului Dumitru. Aceasta a postat un mesaj pe pagina personală de Facebook, însoțită de o fotografie de la lăcașul de cult.

„La mulți ani binecuvântați, Dumitru, Dumitrița, Mitică, Dima! Multă sănătate şi bucurii! Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir să vă ocrotească!🙏
“Bucură-te, că întru primejdii lumii ești mare apărător
Bucură-te, că celor ce cu credință năzuiesc la tine le ești gata folositor
Bucură-te, Izvorâtorule de mir, Mare Mucenice Dimitrie!” a fost mesajul acesteia. 

În Capitală, în schimb, atmosfera a fost una de mare sărbătoare. Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului a reunit mii de credincioși veniți din toate colțurile țării, dar și înalți demnitari, printre care președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, membri ai Guvernului și reprezentanți ai administrației bisericești. Evenimentul a marcat finalizarea lucrărilor majore la interior și terminarea picturii mozaicate, o etapă așteptată de mai bine de 15 ani.

Surse foto: Mediafax foto / Profimedia

