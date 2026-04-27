Gabriela Firea susține alianța PSD – AUR împotriva lui Bolojan: ”Moțiunea de cenzură este ieșirea din acest blocaj politic fără precedent”

Gabriela Firea, europarlamentară PSD, a reacționat public după anunțul depunerii moțiunii de cenzură de către PSD și AUR împotriva Guvernului Bolojan. Aceasta susține că demersul reprezintă o „ieșire din blocajul politic” și critică modul în care actualul Executiv a fost condus până acum.

Gabriela Firea a transmis un mesaj amplu pe pagina sa de Facebook, în care explică susținerea pentru inițiativa de demitere a Guvernului.

„UPDATE: Moțiunea de cenzură, anunțată în urmă cu scurt timp, este ieșirea din acest blocaj politic fără precedent, în care am intrat din incapacitatea unui singur om de a face echipă! Echipă, care să decidă de comun acord sensul și măsurile corecte ale unei guvernări cu fața către oameni.”

„Anormalitatea este să vrei să conduci guvernul, fără a câştiga alegerile – deci fără girul românilor -, fără susținere în Parlament, pe persoană fizică. Nedemocratic şi neconstituțional.”

În final, europarlamentarul PSD susține că actuala criză politică ar putea fi depășită rapid dacă ar fi respectate regulile democratice și Constituția.

„Criza politică poate lua sfârşit imediat, dacă s-ar respecta regulile de bază ale oricărei societăți democratice şi Legea Fundamentală.”

Gabriela Firea (FOTO – Facebook.com/gabifirea)

Simion: „Acest guvern nu mai are nici susținere populară”

Președintele AUR, George Simion, a declarat luni că partidul său va depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan „și mâine” dacă se vor strânge 233 de semnături, numărul necesar de voturi pentru ca Executivul să fie demis.

„AUR întreprinde toate măsurile pentru a da jos această guvernare, această coaliție care a adus doar sărăcie (…) Pe 5 mai vom avea un vot pentru debarcarea guvernului Bolojan”, a spus George Simion.

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe