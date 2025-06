Gabriela Firea: „Violența verbală asupra femeilor, glumele proaste și derapajele trebuie să înceteze!”

” Zilele trecute am vorbit despre tinerele mame ucise cu bestialitate, despre sutele de cazuri de femei abuzate. Am reacționat imediat și am trimis sesizări către Comisia Europeană, cerând acțiuni mai ferme pentru combaterea violenței împotriva femeilor. Acum, asistăm la o avalanșă de atacuri suburbane la adresa a doi noi miniștri, doar pentru faptul că sunt…femei.”, a mai spus Firea.