Gândul publică SCRISOAREA unui primar disperat. Bolojan, acuzat că FURĂ bucuria Crăciunului: copiii noștri nu sunt diferiți de cei din marile orașe

20 oct. 2025, 13:43, Știri politice
„Copiii noștri nu sunt diferiți de cei din marile orașe ”. Acesta este mesajul primarului Cristian Merișanu din municipiul Vulcan, județul Hunedoara. Textul a fost transmis de primar pe grupul Asociaţiei Municipiilor din România, în care este și premierul Ilie Bolojan.

Primarul Cristian Merișanu a transmis o scrisoare disperată adresată premierului Ilie Bolojan, în care arată, cu un ton apăsat și emoționant, realitatea dură din comunitățile mici ale României. Edilul îi cere premierului să nu abandoneze localitățile mici, lasate fără bani după măsurile bugetare.

Domnule prim ministru Ilie Bolojan, mă adresez dumneavoastră în calitatea mea de primar al unei comunități mai mici, din Valea Jiului.

De ce credeți că e corect, ca pe noi să ne lăsați fără bani, să ne chinuim să luăm gunoiul de pe străzi, să ne gândim să stingem becurile mai repede pentru a nu plăti mult curent, să nu putem face nici micile reparații curente, (așa zisele cârpeli, pentru că atât ne permitem), să reducem din oamenii care muncesc pe salarii aproape minime?

Știți că nu avem bani pentru contribuția noastră la salariile asistenților personali ai persoanelor vulnerabile și cu multe probleme de sănătate?

Ne trimiteți pe la ușile oamenilor să colectăm taxe și impozite să putem supraviețui, în timp ce orașele mari nu știu pe ce să cheltuie banii!

Știți ca noi trebuie să oprim telegondola, bazinul de înot sau cinematograful, pentru ca refuzați să ne alocați bani din echilibrare la nivel național?

Am accesat proiecte europene de milioane de euro, cu mare greutate. Nu avem bani nici să scriem documentații și de multe ori ne gândim cu teamă la contribuția noastră la aceste fonduri pentru a nu intra in faliment (pierdem bani europeni). Avem credite pentru contribuții, doar să nu pierdem finanțările!

A început împodobirea de sărbători a marilor orașe din țară, cu cheltuieli de milioane de lei”, arată primarul.

Foto: Merisanu Cristian Ion

„Vă rugăm, faceți urgent o rectificare bugetară, pentru noi înseamnă SUPRAVIEȚUIRE, nu RISIPĂ!!!”

Edilul mai vorbește despre inegalitățile dintre copiii din comunele mici și cei din orașele mari, el arătând necesitatea de a oferi șanse egale pentru fiecare copil.

A început împodobirea de sărbători a marilor orașe din țară, cu cheltuieli de milioane de lei. Întrebarea mea este: de ce credeți dumneavoastră că acei copii din orașele mari, sunt deosebiți de copiii din localitățile mai mici?

De ce ne interziceți să mai aducem copiilor o bucurie mică împodobind orașul sau organizând activități specifice, ca venirea moșului sau colinde?

Știți că noi cu câteva zeci de mi de lei organizam concerte de colinde, îl primeam pe Moș Crăciun în parc sau evenimente de caritate cu Crucea Roșie pentru copiii nevoiași?”, precizează el.

Totodată, primarul nu cere demisii, ci soluții.

„Eu nu vreau să vă dați demisia. Eu vreau să vă interesați și de copiii din orașele mici, de oamenii care doar supraviețuiesc, de pensionarii noștri, de problemele comunitățile noastre și să ne dați și nouă o șansă de dezvoltare!”, a concluzionat Cristian Merișanu.

Foto: Facebook / Merisanu Cristian Ion 

