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Florin Manole contraatacă în scandalul morților raportați în PNRR: Domnule Pîslaru, am să vă demonstrez cât de mincinos sunteți!

Olga Borșcevschi
Florin Manole contraatacă în scandalul morților raportați în PNRR: Domnule Pîslaru, am să vă demonstrez cât de mincinos sunteți!
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Responsabilitatea centralizării finale și a verificării informațiilor din județe cu privire la procesul de dezinstituționalizare nu mai era la Alexandra Zară, fosta președintă a Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD), pentru că termenul pentru centralizarea județeană s-a împlinit la două zile după ce aceasta a fost demisă, transmite ministrul Muncii, Florin Manole.

Scandal între fostul și actualul ministru al Muncii pe tema unor „liste cu morți” raportate la Bruxelles

Manole îi răspunde astfel fostului ministru interimar al Muncii, Dragoș Pâslaru, care a precizat marți că lista cu persoane decedate raportate ca fiind dezinstituționalizate a fost întocmită la 30 iunie și semnată de Alexandra Zară.

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„Responsabilitatea raportării persoanelor decedate este în întregime a dumneavoastră și a președintei ANPD căreia i-ați încredințat sarcina de a duce procesul de dezinstituționalizare la capăt. DGASPC-urile aveau din mandatul Alexandrei Zară termen de transmitere a centralizatorului județean 10 iulie 2026 (Adresa 041232 din 25.06.2026), pentru că procesul era în desfășurare până la 31 august 2026. Termenul pentru centralizarea județeană s-a împlinit la 2 zile după ce Alexandra Zară a fost demisă. În consecință, responsabilitatea centralizării finale și a verificării informațiilor din județe nu mai era la aceasta. Verificarea datelor transmise de către DGASPC-uri către minister și, implicit, către Comisie revenea exclusiv MMFTSS și ANPD în iulie și august”, a scris Manole, marți, pe Facebook.

Acesta prezintă și o corespondență între ANPD-MMFTSS-MIPE-Comisia Europeană, potrivit căreia Ministerul Muncii a trimis, în data de 15 iulie 2026, un mail către autoritatea care se ocupă de protecția persoanelor cu dizabilități, document care conținea un model de tabel centralizator. Potrivit lui Florin Manole, Autoritatea a transmis Ministerului Muncii tabelul centralizator final cu cele 3976 de dezinstituționalizări în după-amiaza zilei de 12 octombrie. La câteva minute după aceea, Ministerul Muncii a trimis tabelul primit de la ANPD către MIPE și Comisia Europeană.

„MMFTSS trimite mail către ANPD cu modelul de tabel pe care să-l folosească la centralizarea finală la 15.07.2026. ANPD trimite la ora 16:27 către MMFTS în 12.10.2026 tabelul centralizator final cu cele 3976 de dezinstituționalizări. MMFTSS trimite tabelul primit de la ANPD către MIPE și Comisie la ora 16:56 tot în 12.10.2026, dar și către ANPD la ora 16:57 schimbul de mailuri. Comisia răspunde MMFTSS și MIPE în 22.10.2026 cu solicitare de revizuire tabel centralizator și indică explicit existența coloanei denumite Status 30.06.2026 din tabel. Raportul de Sinteză a dezinstituționalizării este public pe pagina ANPD și este semnat de către doamna Ana Rădulescu (care a înlocuit-o în funcția de președinte ANPDP pe Alexadra Zară, n.r.), specificând, citez din raport: Numărul persoanelor eligibile centralizate în machete de raportare este de 3976, ceea ce permite declararea îndeplinirii țintei de 4000 de persoane dezinstituționalizate în perioada 2021 – 31 august 2026”, a adăugat ministrul Muncii.

Anterior, Dragoș Pîslaru a spus că lista cu „morți” pe care o flutură ministrul Muncii este cea întocmită la 30 iunie și semnată de Alexandra Zară, fosta președintă a Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD), numită și susținută de PSD.

Reacția acestuia vine după ce actualul ministru de resort, Florin Manole, a anunțat, luni, că Dragoș Pîslaru a raportat persoane decedate ca fiind dezinstituționalizate iar România va pierde bani din PNRR din cauza unor raportări false.

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