George Simion, alături de mama sa, mesaj de unitate pentru București: Dacă nu ieșim azi la vot, nu avem de ce să ieșim la proteste apoi

Olga Borșcevschi
07 dec. 2025, 15:06, Știri politice
Președintele AUR, George Simion, alături de mama sa, a îndemnat bucureștenii să meargă la vot duminică ca să nu se ajungă la proteste.

„Mama m-a rugat să vă transmit: dacă nu ieșim azi la vot, nu avem de ce să ieșim la proteste apoi!”, a scris George Simion pe Facebook.

Zece reprezentanți ai unor partide politice și șapte independenți, unul susținut de o alianță, au intrat în competiția pentru funcția de primar general al Capitalei.

Mesajul Ancăi Alexandrescu după ce a votat: „Este experiența vieții mele de până acum și am emoții"

Cum votezi dacă ai carte de identitate electronică. Ce spune Autoritatea Electorală Permanentă

Cele mai noi