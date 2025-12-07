George Simion, alături de mama sa, mesaj de unitate pentru București: Dacă nu ieșim azi la vot, nu avem de ce să ieșim la proteste apoi

Președintele AUR, George Simion, alături de mama sa, a îndemnat bucureștenii să meargă la vot duminică ca să nu se ajungă la proteste.

„Mama m-a rugat să vă transmit: dacă nu ieșim azi la vot, nu avem de ce să ieșim la proteste apoi!”, a scris George Simion pe Facebook.

Zece reprezentanți ai unor partide politice și șapte independenți, unul susținut de o alianță, au intrat în competiția pentru funcția de primar general al Capitalei.

