08 dec. 2025, 08:09, Actualitate
Floriana Jucan: „Anca Alexandrescu, mai puternică decât președintele țării"
Anca Alexandrescu ocupă locul II în clasamentul pentru Primărie / foto: Mediafax Foto

Jurnalista Floriana Jucan, director al revistei Q Magazine, a efectuat o postare pe platforma Facebook prin care mărturisește că nu a fost implicată în campania electorală a vreunui candidat pentru Primăria Capitalei, „mediatizându-i în mod egal pe toți”. De asemenea, a precizat că nu a votat la aceste alegeri. În schimb, a pus accentul, în postarea respectivă, asupra importanței locului 2 în acest clasament politic, loc ocupat de Anca Alexandrescu. În postare, candidata la scaunului Primăriei este înfățișată drept „mai puternică decât președintele țării”.

Duminică, 7 decembrie 2025, au avut loc alegerile pentru Primăria Capitalei. În urma informațiilor furnizate de ROAEP, Ciprian Ciucu a ieșit învingător. În clasament, cel de-al doilea loc este ocupat de Anca Alexandrescu, fiind urmată de Daniel Băluță, cu o diferență de câteva mii de voturi.

  • Ciprian Ciucu – 36,16 %
  • Anca Alexandrescu – 21,94%
  • Daniel Băluță – 20,51%
  • Cătălin Drulă – 13,90%
  • Ana-Maria Ciceală – 5,85%

„Depășind chiar și candidatul marelui partid PSD, Anca Alexandrescu poate considera și acest decalaj o victorie”

Floriana Jucan precizează că Anca Alexandrescu a reușit să obțină un procentaj mult mai mare față de Cătălin Drulă, candidatul USR sprijinit de președintele țării.

„Update 00.00 După centralizarea a peste 99% din procesele de vot, Ciprian Ciucu este pe primul loc (36,08%), urmat de Anca Alexandrescu (21,99%), Daniel Băluță (20.54%), Cătălin Drulă (13,90%) și Ana Ciceală (5,84%).

Update 23.30 După centralizarea a peste 90% din procesele-verbale, Ciprian Ciucu este pe primul loc (35,37%), urmat de Anca Alexandrescu (22,38%), Daniel Băluță (20,83%), Cătălin Drulă (13,88%) și Ana Ciceală (5,87%). Au fost centralizate 515.970 de voturi din 589.918 de voturi exprimate în total.

Update 23.00 La numărarea a peste 77% din procesele verbale, Ciprian Ciucu conduce cu 34,99%, Anca Alexandrescu – 22,76%, Daniel Băluță – 20,93%.

La numărarea a peste 60% din procesele verbale, Ciprian Ciucu conduce cu 34,10%, Anca Alexandrescu – 23,25%, Daniel Băluță – 21,24%.

Precizez înainte de toate că nu am fost implicată în campania electorală a vreunui candidat, mediatizându-i în mod egal pe toți, și că nu am votat la aceste alegeri”, a notat Floriana Jucan.

Aceasta a mai precizat că plasarea Ancăi Alexandrescu pe locul 2 în acest top înseamnă „o victorie” a unei persoane care a „avut în spate un partid fără mulți votanți în București”.

„Deși numărătoarea voturilor pentru desemnarea oficială a Primarului General al Capitalei nu s-a încheiat încă, putem spune fără echivoc că Anca Alexandrescu va rămâne pe locul 2, ceea ce înseamnă o Victorie pe care nu știu dacă ea însăși o conștientizează: aceea împotriva unei rețele puternice de miniștri, ONG-uri, siteuri de știri, televiziuni, influenceri și donatori. Toți cu activitate susținută de zeci de ani, organizați și mobilizați strategic și tactic.

Este victoria unui om care a avut în spate un partid fără mulți votanți în București, boicotat mediatic sau când este găzduit e anatemizat ca fiind extremist, antieuropean și anti NATO, fără să mai conteze că încă din 2021 președintele său afirma că singura opțiune a țării sunt aceste două alianțe, UE și NATO, în cadrul cărora cerea doar o atitudine demnă pentru interesele României. Pe siteul Q Magazine se regăsește un interviu cu George Simion care stă mărturie în acest sens. Din anul 2021.

Sprijinit de președintele țării, Nicușor Dan, candidatul USR, Cătălin Drulă, obține relativ jumătate mai puțin decât a obținut Anca Alexandrescu, un om fără istoric politic, fără structură organizațională, căreia simpla alăturare cu unele personaje a căror prestație e mai mult în cheia „divertismentului politic” i-a redus scorul.

Depășind chiar și candidatul marelui partid PSD, Anca Alexandrescu poate considera și acest decalaj o victorie.

Uneori câștigi, alteori înveți, spune un slogan de înfrângere. Eu cred însă că aceasta poate fi doar avanpremiera și antecamera unei viitoare candidaturi pentru Parlament, unde Anca Alexandrescu ar putea muta lupta cu statul paralel. Depinde doar de ea! #ancaalexandrescu”, este mesajul notat de Floriana Jucan pe Facebook.

Sursă foto: Mediafax Foto / Alexandru Dobre

