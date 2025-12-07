Prima pagină » Actualitate » Mesajul Ancăi Alexandrescu după ce a votat: „Este experiența vieții mele de până acum și am emoții”

Mesajul Ancăi Alexandrescu după ce a votat: „Este experiența vieții mele de până acum și am emoții”

Bianca Dogaru
07 dec. 2025, 13:04, Actualitate
Mesajul Ancăi Alexandrescu după ce a votat: „Este experiența vieții mele de până acum și am emoții”

Anca Alexandrescu, candidata independentă susținută de AUR pentru Primăria Capitalei, a votat duminică dimineața și a declarat că și-a exprimat opțiunea pentru „un oraș în care să se poată trăi și în care să ne permitem să trăim.”

La ieșirea de la urne, Anca Alexandrescu a spus că întreaga campanie a reprezentat „un dar” și „experiența vieții sale”.

„Este experienţa vieţii mele de până acum. Am emoţii şi sunt convinsă că vom putea să facem dreptate la Bucureşti,” a spus aceasta.

Candidata a precizat că a votat „pentru un oraș în care să se poată trăi” și că are credința că „Dumnezeu nu ne lasă”.

„Am credinţa că Dumnezeu nu ne lasă şi împreună cu cetăţenii Bucureştiului o să punem Bucureştiul pe primul loc şi o să facem dreptate”, a mai transmis Anca Alexandrescu. 

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Fotografii la buletinul de vot, vot fără drept, turism electoral. MAI a raportat mai multe incidente în secțiile de votare din București și din alte localități
14:12
Fotografii la buletinul de vot, vot fără drept, turism electoral. MAI a raportat mai multe incidente în secțiile de votare din București și din alte localități
ALEGERI 2025 Stelian Bujduveanu a votat. Rugămintea primarului interimar al Capitalei pentru viitorul edil
14:07
Stelian Bujduveanu a votat. Rugămintea primarului interimar al Capitalei pentru viitorul edil
FLASH NEWS Nicuşor Dan s-a rătăcit în cabina de vot. Perdeluţa i-a dat cele mai mari bătăi de cap. Nu mai ştia pe unde să iasă
13:55
Nicuşor Dan s-a rătăcit în cabina de vot. Perdeluţa i-a dat cele mai mari bătăi de cap. Nu mai ştia pe unde să iasă
ACTUALITATE O ofertă de nerefuzat. Salarii de mii de euro în Elveția pentru o calificare la îndemâna oricărui român
13:49
O ofertă de nerefuzat. Salarii de mii de euro în Elveția pentru o calificare la îndemâna oricărui român
Mediafax
Pe cine avantajează prezența mică la alegerile din București
Digi24
Cele două probleme care țin pe loc încheierea unui acord de pace Rusia - Ucraina, dezvăluite de Keith Kellogg
Cancan.ro
Și-a părăsit iubita medic pentru Rodica Stănoiu! Noi detalii despre 'puiuțul' fostei ministrese a Justiției
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă fotbalistă din lume a primit o ofertă de nerefuzat
Adevarul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Mediafax
Primele rezultate. Cum au votat bucureștenii până la acestă oră
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate Europa să își apere frontiera din Amazon
Cancan.ro
FBI intră pe fir în cazul lui Emil Gânj! Descoperiri ULUITOARE în telefonul criminalului din Mureș
Ce se întâmplă doctore
Ce se întâmplă cu pensiile din ianuarie 2026? Ministrul Muncii a clarificat situația
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Descopera.ro
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Empatie inteligentă: cum să îți pese fără să te epuizezi
CONTROVERSĂ Spania investighează dacă un focar de pestă porcină a apărut în urma unor scurgeri din laborator
14:17
Spania investighează dacă un focar de pestă porcină a apărut în urma unor scurgeri din laborator
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 După ce s-a implicat activ în alegerile prezidențiale, Andreea Raicu cheamă acum lumea la vot pentru Primăria Generală: „Prezența la vot este mică!”
13:40
După ce s-a implicat activ în alegerile prezidențiale, Andreea Raicu cheamă acum lumea la vot pentru Primăria Generală: „Prezența la vot este mică!”
EXTERNE Europa vrea să-l convingă pe Volodimir Zelenski să nu fie de acord cu retragerea trupelor și cedarea de teritorii în Donbas
13:38
Europa vrea să-l convingă pe Volodimir Zelenski să nu fie de acord cu retragerea trupelor și cedarea de teritorii în Donbas
EVENIMENT Un alpinist austriac și-a abandonat iubita în Alpi. Femeia a murit înghețată pe vârful Grossglockner
13:32
Un alpinist austriac și-a abandonat iubita în Alpi. Femeia a murit înghețată pe vârful Grossglockner
CONTROVERSĂ CTP atacă decizia președintelui de a retrimite legea extremismului în Parlament: E ceva „întunecos și rece” în dl Nicușor Dan?
13:30
CTP atacă decizia președintelui de a retrimite legea extremismului în Parlament: E ceva „întunecos și rece” în dl Nicușor Dan?

Cele mai noi