Mesajul Ancăi Alexandrescu după ce a votat: „Este experiența vieții mele de până acum și am emoții”

Anca Alexandrescu, candidata independentă susținută de AUR pentru Primăria Capitalei, a votat duminică dimineața și a declarat că și-a exprimat opțiunea pentru „un oraș în care să se poată trăi și în care să ne permitem să trăim.”

La ieșirea de la urne, Anca Alexandrescu a spus că întreaga campanie a reprezentat „un dar” și „experiența vieții sale”.

„Este experienţa vieţii mele de până acum. Am emoţii şi sunt convinsă că vom putea să facem dreptate la Bucureşti,” a spus aceasta.

Candidata a precizat că a votat „pentru un oraș în care să se poată trăi” și că are credința că „Dumnezeu nu ne lasă”.

„Am credinţa că Dumnezeu nu ne lasă şi împreună cu cetăţenii Bucureştiului o să punem Bucureştiul pe primul loc şi o să facem dreptate”, a mai transmis Anca Alexandrescu.

