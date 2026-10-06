George Simion aruncă bomba serii: ”Raportul privind anularea alegerilor va fi prezentat marțea viitoare în Parlament”

Invitat la TVR 1, George Simion a anunțat că raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 va fi prezentat marțea viitoare în Parlament, de Comisia de Abuzuri. Liderul AUR a menționat că acesta nu este însă cel promis de Nicușor Dan atunci când a câștigat alegerile prezidențiale. Simion a menționat că pe acela ”nu îl vom vedea niciodată”.

Simion anunță că săptămâna viitoare va fi prezentat în Parlament raportul privind anularea alegerilor prezidențiale

”Vă mai dau o știre: Raportul privind anularea alegerilor va fi prezentat marțea viitoare în Parlament”, a spus George Simion.

Nicușor Dan a promis că va prezenta un raport privind anularea alegerilor

Pe 14 septembrie, președintele Nicușor Dan a declarat că își dorește publicarea unui raport despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024 abia atunci când „lucrurile astea extrem de tehnice” vor putea fi prezentate într-un mod accesibil publicului larg.

Într-un interviu acordat Euronews, președintele Dan a spus că „ăsta e motivul pentru care încă nu am ieșit cu un raport.” El a precizat că unul dintre motivele anulării alegerilor îl reprezintă faptul că fostul candidat Călin Georgescu a încălcat legea atunci când a declarat zero cheltuieli în campanie.

„În ceea ce privește influența rusă, a existat un punct de vedere oficial al Parchetului General, cu niște dovezi, pe care toată lumea le poate verifica, că a existat o influență rusă (…). Bineînțeles că toate lucrurile astea sunt extrem de tehnice, e vorba de campanii, de site-uri în oglindă. Sunt niște chestiuni tehnice și atunci noi trebuie să reușim să convingem un public larg, oameni cu serviciu, cu copii, cu datorii”, a declarat președintele.

„Trebuie să reușim acele elemente pe care le știm deja plus altele, la care tot lucrăm și pe care le-am găsit între timp, și care încă nu sunt făcute publice, în momentul în care le vom face publice, ele să fie accesibile pentru un cetățean român care, repet, nu e asta treaba lui, să facă conexiuni între tipuri de informații care sunt foarte tehnice. Aici este de fapt miza și ăsta e motivul pentru care încă nu am ieșit cu un raport fie despre anularea alegerilor, fie despre toată influența rusă pe spațiul comunicațional românesc”, a continuat Nicușor Dan.