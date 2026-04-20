Olga Borșcevschi
Președintele Nicușor Dan își depășește atribuțiile prin faptul că s-a poziționat împotriva acceptării unui premier susținut de AUR, a declarat, luni, liderul AUR, George Simion.

Simion a spus că această criză politică este abia la început, iar situația țării este „dramatică”.

„Criticăm în termenii cei mai duri exprimările pe care Nicușor Dan le-a avut în ultima săptămână față de Alianța pentru Unirea Românilor, față de 30-40%… o parte importantă a românilor care ne susțin, care ne-au acordat votul lor și ne vor acorda votul lor și pe viitor. Nu este o poziție demnă de președinte. Nicușor Dan își depășește atribuțiile”, a spus preşedintele AUR, George Simion, la Parlament.

Candidatul sustinut de AUR la alegerile prezidentiale, George Simion(S) participa la o dezbatere electorala cu contracandidatul sau Nicusor Dan (D) organizata de un post de televiziune, in Bucuresti, joi, 8 mai 2025. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

Simion a mai spus că poziții ca ale lui Nicușor Dan, dar și ca ale președintelui PSD, Sorin Grindeanu, „nu le fac cinste”.

„Această coaliție toxică pentru România o să sfârșească. E o problemă de zile, e o problemă de săptămâni. AUR nu este unealta unora și altora și nu ne vom implica în certurile iresponsabile dintre ei. Oamenii care spuneau că sunt maturi și că au format această coaliție în decembrie 2024 dând dovadă de maturitate și dând dovadă că îi interesează românii, arată acum că împăratul este gol, că nu sunt deloc maturi, ci sunt iresponsabili și primul nostru mesaj către ei ar fi că am aprecia în aceste zile să dea dovadă de maturitate”, a adăugat liderul AUR.

Nicușor Dan a spus, în repetate rânduri, că nu va accepta un premier susținut de AUR dacă Guvernul Bolojan va cădea.

De asemenea, președintele Camerei Deputaților și al PSD a spus de mai multe ori că nu va face o nouă majoritate cu AUR, fapt arătat și în discuțiile purtate la Bruxelles.

