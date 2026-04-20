Olga Borșcevschi
George Simion a anunțat luni, la Parlament, că partidul său va vota eventuale moțiuni de cenzură care să trimită acasă actualul Guvern. Anunțul vine după ce social-democrații au transmis că, dacă premierul Ilie Bolojan nu face un pas în spate, atunci PSD va depune propria moțiune de cenzură. Simion a mai spus că formațiunea „nu este unealta unora sau altora”.

„Din păcate, actuala coaliție duce România în prăpastie. Fiind o criză politică abia la început, vă anunțăm că am ajuns într-un punct critic, iar situația țării este dramatică. AUR nu este unealta unora sau altora și nu ne vom implica în certurile iresponsabile dintre ei. Oamenii care spuneau că sunt maturi și au format această coaliție, dând dovadă că îi interesează românii, arată acum că nu sunt. Atragem atenția românilor — unii dintre ei fiind obișnuiți să vadă în noi vinovatul de serviciu — că este o naivitate să crezi că aceiași oameni care au creat criza ne vor scoate din ea. Este nevoie de reconciliere națională, de responsabilitate și de o schimbare”, a declarat George Simion.

Presedintele partiudului AUR, George Simion, participa la motiunea de cenzura impotriva Guvernului condus de premierul Ilie Bolojan, intitulata „Romania nu este de vanzare – fara progresisti la guvernare” la Palatul Parlamentului din Bucuresti, luni, 15 decembrie 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

George Simion: „Nu suntem pe post de Baba Vanga”

Președintele AUR a mai transmis că parlamentarii partidului său vor vota toate moțiunile de cenzură care vor fi inițiate. De asemenea, AUR va iniția propria moțiune de cenzură.

„Mă veți întreba despre diferite scenarii – noi nu suntem pe post de Baba Vanga să comentăm diferite faze care demonstrează imaturitatea partidelor din coaliție. Poziția AUR din ultimele luni rămâne aceeași: dorim întoarcerea la democrație, la voința poporului, alegeri anticipate care sigur vor arăta o altă arhitectură politică. Vom vota eventuale moțiuni de cenzură. Vom depune propria noastră moțiune de cenzură. Vom vedea dacă, până la urmă, PSD oprește acest «balet» între opoziție și putere și îl demite pe Bolojan. Vrem să știm care sunt următorii pași, pentru că dacă vine o copie poate mai palidă, poate mai puțin încruntată, nu ne va ajuta”, a mai spus liderul AUR.

Referendum în PSD

PSD va decide luni seara dacă îi retrage sprijinul lui Ilie Bolojan. Partidul Social Democrat va organiza un referendum intern și 5.000 de membri vor vota. Conducerea centrală a partidului se va reuni la grupul PSD din Camera Deputaților, în timp ce organizațiile județene vor vota online. Bolojan a anunțat că nu va demisiona.

O mapa cu sigla Partidului Social Democrat (PSD) poate fi vazuta in timpul declaratiilor de presa ce au urmat consultarilor privind referendumul pe Justitie, dintre o delegatie a PSD si presedntele Klaus Iohannis (nu se afla in imagine), vineri 12 aprilie 2019, la Palatul Cotroceni. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

